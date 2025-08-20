古都新藝動！台南藝術節10月登場　跨界快閃、國際展演一次看

▲2025台南藝術節宣傳記者會20日在台南文化中心舉行，市長黃偉哲邀請民眾共賞超過50場藝術盛宴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南藝術節」將於10月24日至11月30日隆重登場，共規劃超過50場演出與展覽活動，20日於台南文化中心舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲邀請全國民眾齊聚台南，展開一場跨越古今的藝文盛旅，感受這座文化首都獨有的藝術氛圍與城市魅力。

黃偉哲市長表示，藝術節邀請眾多當代傑出藝術工作者，從舞台表演到各類展覽，呈現藝術多樣性與創新性。門票銷售熱烈，他誠摯邀請民眾把握機會，欣賞這場頂級藝術盛宴。他強調，對外人來說，台南的表演、美食與藝術可能驚艷，但對台南人而言，是日常生活的一部分；透過藝術節，希望讓古蹟與文化資產與當代藝術互動，喚醒觀眾心中藝術細胞與靈魂。

文化局指出，今年藝術節以「How Young！好樣的」為題，設計五大主軸：「藝文一條通」、「教育共創」、「城市主張」、「台灣製造」、「國際串聯」，涵蓋從在地創作到國際交流的全方位體驗。其中，「藝文一條通」及「教育共創」強化藝術推廣，「城市主張」、「台灣製造」、「國際串聯」展現台南作為文化創新基地的策展能量。

五大主軸亮點包括：城市街頭與古蹟場域的快閃表演、「教育共創」偏鄉專場、青年藝術家策展的「城市主張」、匯聚台灣獲獎作品的「台灣製造」，以及邀請亞洲新銳創作者的「國際串聯」，呈現多元創作與國際交流。

文化局提醒，藝術節早鳥優惠至8月31日，單場節目享8折；購買任選3場節目（須含至少1場國際演出）享85折優惠。更多活動資訊請至台南藝術節官方網站 https://tnaf.tainan.gov.tw/ 查詢，體驗「好好看、好好玩、好好YOUNG」的台南魅力。