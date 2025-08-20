　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

古都新藝動！台南藝術節10月登場　跨界快閃、國際展演一次看

▲2025台南藝術節宣傳記者會20日在台南文化中心舉行，市長黃偉哲邀請民眾共賞超過50場藝術盛宴。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025台南藝術節宣傳記者會20日在台南文化中心舉行，市長黃偉哲邀請民眾共賞超過50場藝術盛宴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南藝術節」將於10月24日至11月30日隆重登場，共規劃超過50場演出與展覽活動，20日於台南文化中心舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲邀請全國民眾齊聚台南，展開一場跨越古今的藝文盛旅，感受這座文化首都獨有的藝術氛圍與城市魅力。

▲2025台南藝術節宣傳記者會20日在台南文化中心舉行，市長黃偉哲邀請民眾共賞超過50場藝術盛宴。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，藝術節邀請眾多當代傑出藝術工作者，從舞台表演到各類展覽，呈現藝術多樣性與創新性。門票銷售熱烈，他誠摯邀請民眾把握機會，欣賞這場頂級藝術盛宴。他強調，對外人來說，台南的表演、美食與藝術可能驚艷，但對台南人而言，是日常生活的一部分；透過藝術節，希望讓古蹟與文化資產與當代藝術互動，喚醒觀眾心中藝術細胞與靈魂。

▲2025台南藝術節宣傳記者會20日在台南文化中心舉行，市長黃偉哲邀請民眾共賞超過50場藝術盛宴。（記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，今年藝術節以「How Young！好樣的」為題，設計五大主軸：「藝文一條通」、「教育共創」、「城市主張」、「台灣製造」、「國際串聯」，涵蓋從在地創作到國際交流的全方位體驗。其中，「藝文一條通」及「教育共創」強化藝術推廣，「城市主張」、「台灣製造」、「國際串聯」展現台南作為文化創新基地的策展能量。

五大主軸亮點包括：城市街頭與古蹟場域的快閃表演、「教育共創」偏鄉專場、青年藝術家策展的「城市主張」、匯聚台灣獲獎作品的「台灣製造」，以及邀請亞洲新銳創作者的「國際串聯」，呈現多元創作與國際交流。

▲2025台南藝術節宣傳記者會20日在台南文化中心舉行，市長黃偉哲邀請民眾共賞超過50場藝術盛宴。（記者林東良翻攝，下同）

文化局提醒，藝術節早鳥優惠至8月31日，單場節目享8折；購買任選3場節目（須含至少1場國際演出）享85折優惠。更多活動資訊請至台南藝術節官方網站 https://tnaf.tainan.gov.tw/ 查詢，體驗「好好看、好好玩、好好YOUNG」的台南魅力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋芸樺脫口暴雷！劉品言寶寶性別曝光
楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎
醫師娘遺體今解剖　發現體內殘留藥物
快訊／高鐵新世代列車　外觀首曝光
U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列
大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」
川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘
黑幫砸早餐店縱放！竹市警道歉　4項說明曝
王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　「偽媒體人是台灣悲哀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

古都新藝動！台南藝術節10月登場　跨界快閃、國際展演一次看

媽祖庇佑「天后咖啡」飄香　功德隨喜免費享用

強化托嬰中心輔導制度　竹市府攜手專家守護嬰幼兒健康與安全

竹市魅力征服星馬客　首屆新加坡旅展圓滿落幕

台南社宅首批入住「宜居仁愛」　黃偉哲親祝福住戶展開新生活

慰助金發放逾6億元！　台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

孩子關心公共事務　台東學童拜訪縣長暢談家鄉大小事

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

古都新藝動！台南藝術節10月登場　跨界快閃、國際展演一次看

媽祖庇佑「天后咖啡」飄香　功德隨喜免費享用

強化托嬰中心輔導制度　竹市府攜手專家守護嬰幼兒健康與安全

竹市魅力征服星馬客　首屆新加坡旅展圓滿落幕

台南社宅首批入住「宜居仁愛」　黃偉哲親祝福住戶展開新生活

慰助金發放逾6億元！　台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

孩子關心公共事務　台東學童拜訪縣長暢談家鄉大小事

年輕人夯投資！　數位理財30歲以下投資人成長5成

「燒成火海」畫面曝！阿富汗嚴重車禍79死　巴士無人生還

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

香港失業率升至3.7%　創下3年新高

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣！4車型、59吋大螢幕折新台幣99.4萬起

FB、IG短影音再升級　Meta AI翻譯支援配音與口型同步

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

地方熱門新聞

女騎士牽車兩度暴衝　路人急喊快熄火

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　分署長親臨勗勉

丹娜絲災後復原量大台南防救災加班費全數核給

即／自來水公司拚趕工　台中提早4小時恢復供水

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

慰助金發放逾6億元！台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

全台首座K-12雙語學校在台南！沙崙國際高中啟用培養國際人才

台南社宅首批入住「宜居仁愛」黃偉哲親祝福住戶展開新生活

台南下營小朋友變身「小小消防員」學CPR、射水超認真

北港朝天宮孝心獎第十屆首度於南投頒獎

模擬化學災變　防水防塵機器犬出動超吸睛

更多熱門

相關新聞

新光台南小北門14間首進台南品牌

新光台南小北門14間首進台南品牌

新光三越台南小北門店將於8／29起試營運，這是新光三越繼中山店與新天地後，在台南開出的第三間分店，地點選在老台南人熟悉的「東帝士百貨」舊址。全新門店主打北區最大規模的百貨商場，並網羅多間首次進駐台南或南部市場的品牌，讓消費者一次就能體驗新鮮感。

台南社宅首批入住「宜居仁愛」黃偉哲親祝福住戶展開新生活

台南社宅首批入住「宜居仁愛」黃偉哲親祝福住戶展開新生活

慰助金發放逾6億元！台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

慰助金發放逾6億元！台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

台南下營小朋友變身「小小消防員」學CPR、射水超認真

台南下營小朋友變身「小小消防員」學CPR、射水超認真

全台首座K-12雙語學校在台南！沙崙國際高中啟用培養國際人才

全台首座K-12雙語學校在台南！沙崙國際高中啟用培養國際人才

關鍵字：

古都台南藝術節快閃國際展演

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面