慰助金發放逾6億元！　台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

▲台南市政府20日召開丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明慰助金、修繕與石綿瓦清運進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府20日上午在永華市政中心舉行丹娜絲颱風災後復原進度記者會，由祕書長尤天厚主持，針對慰助金核發、房屋修繕與拆除媒合流程、廢棄石綿瓦清理作業等重點工作，由工務局、環保局等單位說明最新進度。

尤天厚表示，距丹娜絲颱風侵襲已逾一個月，在黃偉哲市長帶領下，各項復原工作持續推進。截至19日，全市慰助金核發逾2萬件，金額超過6億元，核撥率達七成，市府承諾加快審核，確保受災戶能儘快入帳。此外，南天有線電視受損最嚴重，共2906戶斷訊，目前已全面修復。

工務局指出，全市3240戶登記修繕案件中，已有3098戶完成媒合，媒合率達95.5%，目前已有106件完工、166件在施工中。尚未簽約的情況，主因包括民眾評估報價、屋主不在本地、家族意見分歧，或房屋損壞非主要空間等。市府提醒災民儘快提出申請，簽約後施工可迅速展開，另對於嚴重毀損房屋，市府提供全額代拆或2萬元補助。

環保局則強調，石綿瓦清運量至今已達3375公噸，相當於不到兩個月完成近2年的總量。為提升效率，市府自8月7日起改由區公所或里長代為簽署申請書，並於18日啟動逐里清運，每日清理量可達300至400公噸。石綿瓦拆除須注意安全，環保局提醒民眾應佩戴口罩、手套並先行潤濕包覆，再通知里長或公所安排清運，以確保安全與公共健康。