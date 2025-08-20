台南社宅首批入住「宜居仁愛」　黃偉哲親祝福住戶展開新生活

▲台南市「宜居仁愛社宅」首批30戶日完成入住典禮，黃偉哲市長親自到場祝福新住戶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動社會住宅，20日首批完成入住的「宜居仁愛社會住宅」舉行入住典禮，台南市長黃偉哲親自出席，向新住戶致上祝福，期盼大家在台南安居樂業。

黃偉哲指出，今日入住不僅是社宅營運的里程碑，更是台南實現「居住正義」的重要一步。他表示，社會住宅政策始於賴清德市長任內規劃，自己任內動工、移交。「宜居仁愛」提供共75戶社宅，首批30戶於農曆七月前入住，配備高品質居住環境與傢俱，住戶只需拎著皮箱即可入住。

黃市長表示，未來「宜居小東」預計今年第四季招租，「宜居成功」已完成抽籤、準備簽約入住，希望市民住得開心、住得好。今日入住典禮安排樂團表演、抽獎活動，並贈送實用入住禮「推車」，現場提供咖啡與甜點，讓住戶交流彼此認識，氣氛歡樂融洽。

都發局長林榮川表示，「宜居仁愛」曾獲2022年國家卓越建設獎，建築採用通用設計，提供一至三房多種房型，設有無障礙住宅層，並配備冷氣、廚具、床架、衣櫃等基本傢俱，減輕搬遷負擔，讓住戶輕鬆展開新生活。

市府都發局指出，截至2025年7月，台南已規劃及興建11188戶社會住宅，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」兩案共184戶已迎接首批租戶入住。社宅分佈於仁德、永康、北區、東區等地，將持續推動興建，增加住宅供給，提升市民居住品質與幸福感。

今日入住典禮還有立委王定宇、市議員郭鴻儀、陳皇宇、Ingay Tali穎艾達利，以及立委林俊憲、陳亭妃辦公室代表出席支持。