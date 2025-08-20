紐時：普丁只在「烏克蘭投降」前提下　答應會晤澤倫斯基

▲普丁與澤倫斯基的可能會晤，被視為結束烏俄戰爭的重大突破。（組圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普正在積極安排俄烏領袖會晤，儘管克里姆林宮看似抱持開放態度，分析人士卻認為，普丁恐怕只會在「烏克蘭投降」的前提下，答應與澤倫斯基見面。

《紐約時報》報導，普丁對澤倫斯基的輕蔑態度如此之深，以至於幾乎不曾說出對方的名字。俄羅斯官方長期質疑澤倫斯基的執政合法性，更把烏克蘭總統貶為「非法領袖」和「小丑」。

不過，如今正在安排中的一對一會面，可能被解讀為2人地位平等。分析人士直言，除非澤倫斯基顯然準備接受俄羅斯的關鍵要求，否則很難想像普丁同意會面。

聖彼得堡政治學者戈洛索夫（Grigorii Golosov）表示，「在近期或可預見的未來，我完全看不到舉行此類會面的可能性。」他認為，唯有確定「烏克蘭需要藉此投降，澤倫斯基必須藉此承認失敗」的情況下，普丁才會同意見面。

▲川普正在積極安排2人會面。（組圖／路透）



俄羅斯國會議員扎圖林（Konstantin Zatulin）坦言，對克里姆林宮而言，與澤倫斯基會面本身就是一種讓步與妥協，一些官員甚至認為，普丁無論如何都不應該答應，因為「俄羅斯一直到處談論澤倫斯基的非法性」。

不過，扎圖林個人認為，確實應該考慮舉行這場峰會，因為「繼續忽視任何會面的可能性，風險實在太大了。」他也認為，克里姆林宮仍可能暫時擱置對於會面的擔憂，「以支持川普總統的和平努力。」

川普堅持先安排普丁與澤倫斯基的雙邊會談，再安排包括自己在內的三方會談，因為他認為交戰2國領袖必須見面，才能結束這場戰爭。他19日接受《福斯新聞》採訪時甚至說，「也許他們相處得比我想像中還要好一點。」