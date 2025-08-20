　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南連4年0摘星！僅「30店獲必比登」　粉專笑：台南人從不岔曉

台南30間店家獲必比登推介。（示意圖／台南市政府觀光旅遊局）

▲台南連續4年無餐廳摘星，不過仍有30間店家獲得必比登推介。（示意圖／台南市政府觀光旅遊局）

圖文／CTWANT

《台灣米其林指南2025》完整名單公布，今年共53間餐廳獲得星級肯定。本次評選涵蓋星級、必比登推介與入選餐廳，包含雙北、新竹、台中、台南與高雄，最終僅台北、台中、高雄餐廳成功入榜。而台南雖然連續4年沒有餐廳摘星，不過仍有30間店家獲得必比登推介。對此，粉專「台南式 Tainan Style」也笑稱「其實台南人沒在岔曉（理睬）」。

今年全台灣共有53間餐廳獲得米其林入選，評選涵蓋台北、新北市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市，不過最終只有台北、台中、高雄3縣市餐廳成功入榜。

表現最亮眼的為台北市中山區19家入榜，其次為大安區9家與松山區6家。以商圈計算，大直內湖以8家餐廳拿下全台之最，東區商圈則有6家入榜。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」就分享評選結果，表示「台南連續4年無餐廳摘星。不過仍有30間店家獲得必比登推介，顯示台南還是以小吃為強項。」不過粉專也笑稱「名單公布歸公布，台南人從來就沒在岔曉（理睬）什麼米其林或別人的名單的。」

貼文一出，許多台南當地網友也紛紛留言表示，「太中肯了」、「好吃的店，無需用星星襯托」、「台南人就是主打一個我們覺得好吃就好」、「還好沒有上，不然排隊還得了」、「套一句 Marco Pierre White 說過的：那個賣輪胎的哪裡懂的料理人在幹嘛」、「岔曉用得好精準」、「每年都要感謝米其林放過台南」、「名店？那是什麼，我家巷口的最好吃」、「還是那句老話，台南不需要米其林」。

不過，粉專也透露，台南其實有一些比較精緻的餐廳，積極在爭取米其林，雖然還有一段距離，但未來應該會有機會。

粉專直言，「雖然說米其林評比只是一個指標，有沒有得到也不見得能代表什麼，但期待不久的將來，台南除了小吃讓人稱羨外，也有更多精緻餐飲可以提供消費者選擇，讓餐飲環境更加提升。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

