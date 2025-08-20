2米長超巨寵物網紋蟒逃家！民眾嚇壞　2天後趴鄰居門口被尋獲

▲苗栗縣竹南鎮一隻寵物網紋蟒逃逸2天，今天清晨被民眾發現後，里長通知洪姓飼主捉回，解除警報。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮洪姓男大學生飼養一隻長約2公尺的「網紋蟒」寵物蛇，18日晚上返家時驚見牠不翼而飛，擔心危及附近幼童和寵物安全，主動通報相關單位，並在臉書社團發文提醒。而逃脫2晝夜的蟒蛇今（20）日清晨被民眾發現在民宅前水管旁，里長趕緊通知飼主捉回，解除里民警報，也提醒洪男加強安全措施。

洪姓飼主指出，逃脫的蟒蛇並非保育類、也無毒，他已飼養1年多，平常關在住處籠子裡面，自己白天在外打工，18日晚上9點左右返家，發現飼養蛇的寵物箱門有縫隙，家中落地玻璃窗戶也打開縫隙，趕緊在臉書社團發文，呼籲看到的民眾可以向相關單位通報，洪男19日也主動向苗栗縣動物防疫所通報。

洪姓男子說，牠雖有離開寵物箱紀錄，但沒有離開住處，平常也相當溫馴，但身長約2公尺、體型大力氣強，發現不要輕易靠近，尤其提醒小孩和寵物安全。而竹南龍山里長陳幸順獲知後，也立即通知龍山路2段一帶民宅留意。

今天(20日)清晨6時40分左右，里長接獲里民通報，看到蟒蛇出現在一戶住家門前水管，趕緊通知距離約100公尺的洪姓飼主前來捉回家，讓里民擺脫連日來的恐慌心情；里長也告誡飼主要妥善關好，不能再有類似事情發生，大家可以安心了。

飼主今上午也馬上在臉書「竹南大小事」貼文向大眾致歉。他說，因為他的疏忽，導致家裡的網紋蟒脫逃，不僅造成了附近鄰居的擔心，也引起了外界許多關注，這件事情的發生，完全是他的責任，他感到非常的抱歉。

他說，經過協尋在大家的幫助下順利將蛇找回，心裡真的鬆了一大口氣，這段時間裡，他深刻體會到自己在飼養上還有需要再做改進的地方，未來會更加謹慎注意，絕對不會再讓這種事情發生，特別要感謝里長陳幸順，在第一時間就通知附近住戶，讓更多人了解情況，如果沒有里長的幫忙，他絕對不可能那麼快就可以找回這隻蛇，再次向大家至上歉意，也謝謝大家的體諒。