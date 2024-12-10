苗栗男殺母砍子墜樓亡原因曝　幻想「機車藏1個人要殺我全家」

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮昨（9）夜發生人倫悲劇，黃姓男子持刀砍殺媽媽和兒子後、自己跳樓身亡，祖孫兩人子頸部開放性傷口，漏夜縫合後生命跡象穩定，縣府社工也持續安撫目睹整個過程的7歲女童。據指出，黃男有被害妄想症，4年前曾被媽媽通報家暴案，但媽媽心疼兒子未申請保護令，昨夜黃男告訴媽媽：「我的機車裡面藏了一個人，想要殺我們全家。」母子因此爆發口角，更釀成1死2傷悲劇。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇，圖為黃男就醫畫面。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，黃姓男子（37歲）離婚多年，目前跟63歲母親、10歲兒子和7歲女兒同住，黃男有被害妄想症，曾就醫但未接受鑑定、也未取得殘障手冊，2020年1月黃母即報警被家暴，但心疼兒子又心軟未聲請保護令。苗栗縣政府社會處長張國棟今天表示，社工漏夜了解案情，並持續安撫飽受驚嚇的7歲女童，但因家暴者已身亡，而且有祖母的照護資源，需多方面綜合評估後，再決定是否動用公權力介入安置保護2名幼童。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，10歲男童摀著傷口上救護車，祖母在車後方焦急觀看。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，昨晚8點多黃男疑似被害妄想症病發，自認「我的機車裡面躲藏了一個人，想要殺我們全家」，因他有思覺失調，產生幻聽及幻覺，欲持刀自殘，母親見狀阻止，過程中黃男不慎劃傷其母，結果情緒失控繼續大喊大叫，兒子見祖母被砍殺，奮不顧身欲阻止也被砍傷後，趁機打110報警求救，7歲妹妹趕緊把自己反鎖在房間。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，10歲男童摀著傷口上救護車。（圖／記者楊永盛翻攝）

大批警力到場時大門反鎖，喝令屋內黃男開門，男童負傷趁隙開門，又遭黃男拉回反鎖，一翻波折後，祖母才順利把門打開；黃男見警員進入屋內後，情緒失控，轉身當著員警的面從4樓陽台跳樓，警員攔阻不及，黃墜落大樓中庭當場沒有呼吸心跳。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗縣消防局接獲警方通報，出動3輛救護車前往現場，3名傷患都緊急送往頭份市為恭醫院搶救。醫院今天上午表示，10歲男童頸部開放性傷口，昨晚緊急手術，目前在ICU加護病房觀察，生命徵象穩定；62歲祖母臉、頸多部位開放性傷口，縫合後生命徵象穩定，目前住院觀察；36歲黃男到院時已無呼吸心跳，急救後宣告不治。

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