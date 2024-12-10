　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗男殺母砍子墜樓亡原因曝　幻想「機車藏1個人要殺我全家」

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮昨（9）夜發生人倫悲劇，黃姓男子持刀砍殺媽媽和兒子後、自己跳樓身亡，祖孫兩人子頸部開放性傷口，漏夜縫合後生命跡象穩定，縣府社工也持續安撫目睹整個過程的7歲女童。據指出，黃男有被害妄想症，4年前曾被媽媽通報家暴案，但媽媽心疼兒子未申請保護令，昨夜黃男告訴媽媽：「我的機車裡面藏了一個人，想要殺我們全家。」母子因此爆發口角，更釀成1死2傷悲劇。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇，圖為黃男就醫畫面。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，黃姓男子（37歲）離婚多年，目前跟63歲母親、10歲兒子和7歲女兒同住，黃男有被害妄想症，曾就醫但未接受鑑定、也未取得殘障手冊，2020年1月黃母即報警被家暴，但心疼兒子又心軟未聲請保護令。苗栗縣政府社會處長張國棟今天表示，社工漏夜了解案情，並持續安撫飽受驚嚇的7歲女童，但因家暴者已身亡，而且有祖母的照護資源，需多方面綜合評估後，再決定是否動用公權力介入安置保護2名幼童。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，10歲男童摀著傷口上救護車，祖母在車後方焦急觀看。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，昨晚8點多黃男疑似被害妄想症病發，自認「我的機車裡面躲藏了一個人，想要殺我們全家」，因他有思覺失調，產生幻聽及幻覺，欲持刀自殘，母親見狀阻止，過程中黃男不慎劃傷其母，結果情緒失控繼續大喊大叫，兒子見祖母被砍殺，奮不顧身欲阻止也被砍傷後，趁機打110報警求救，7歲妹妹趕緊把自己反鎖在房間。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，10歲男童摀著傷口上救護車。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，10歲男童摀著傷口上救護車。（圖／記者楊永盛翻攝）

大批警力到場時大門反鎖，喝令屋內黃男開門，男童負傷趁隙開門，又遭黃男拉回反鎖，一翻波折後，祖母才順利把門打開；黃男見警員進入屋內後，情緒失控，轉身當著員警的面從4樓陽台跳樓，警員攔阻不及，黃墜落大樓中庭當場沒有呼吸心跳。

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣竹南鎮家暴殺人案，黃姓男子昨夜疑被害妄想症狀發作，引發此起人倫悲劇。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗縣消防局接獲警方通報，出動3輛救護車前往現場，3名傷患都緊急送往頭份市為恭醫院搶救。醫院今天上午表示，10歲男童頸部開放性傷口，昨晚緊急手術，目前在ICU加護病房觀察，生命徵象穩定；62歲祖母臉、頸多部位開放性傷口，縫合後生命徵象穩定，目前住院觀察；36歲黃男到院時已無呼吸心跳，急救後宣告不治。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
葉瑋庭老公補習班傳倒閉　教育局出手
快訊／國3土城段多車追撞！90度側翻　占內2線道回堵
快訊／規模再升級！　59架共機艦出海擾台
37歲男殺母砍子墜樓亡　7歲女兒驚嚇反鎖房間
陳傑憲愛車「台灣完售」！未來恐絕版不再引進
林志穎疑15歲兒Kimi正面照曝光！電眼神複製爸爸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3土城段多車追撞！90度側翻畫面曝　占內2線道釀回堵

國道彰化段自小客突竄火「車頭燒剩鐵架」　駕駛緊急跳車逃劫

炊事不慎油鍋冒煙！金門小吃店「廚房火警」　鄰急舉滅火器救援

苗栗男殺母砍子墜樓亡原因曝　幻想「機車藏1個人要殺我全家」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／台南民宅清晨竄火！1樓神明廳燒毀　5大2小急奔2F逃生

婦違規過馬路遭撞「12秒後被救護車輾斃」　司機肇逃1原因獲緩刑

澎湖紅羅村掩埋場「悶燒超過20小時」　2怪手相繼故障

一圖還原「陳梅慧案」現場　肇事司機供詞顛覆陰謀論

沈慶京另有管道直通柯文哲　210萬只是「京華城案」前金

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

高鐵女乘客水淋小孩　母反擊礦泉水倒她頭

快訊／國3土城段多車追撞！90度側翻畫面曝　占內2線道釀回堵

國道彰化段自小客突竄火「車頭燒剩鐵架」　駕駛緊急跳車逃劫

炊事不慎油鍋冒煙！金門小吃店「廚房火警」　鄰急舉滅火器救援

苗栗男殺母砍子墜樓亡原因曝　幻想「機車藏1個人要殺我全家」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／台南民宅清晨竄火！1樓神明廳燒毀　5大2小急奔2F逃生

婦違規過馬路遭撞「12秒後被救護車輾斃」　司機肇逃1原因獲緩刑

澎湖紅羅村掩埋場「悶燒超過20小時」　2怪手相繼故障

一圖還原「陳梅慧案」現場　肇事司機供詞顛覆陰謀論

沈慶京另有管道直通柯文哲　210萬只是「京華城案」前金

土耳其2軍用直升機相撞！　1機墜毀害6軍人喪命

高雄12／11大停水　28.5萬戶「13小時沒水可用」區域公布

鼎王又關1家「SJ始源崩潰發聲了」！　每次來台必吃：是VVVIP客人

劍湖山沒落了？他曝樂園現況「工作人員比遊客多」...網2關鍵打臉

明晚鋒面掃台「降雨熱區曝」　冷氣團周末到北部再探12度

快訊／國3土城段多車追撞！90度側翻畫面曝　占內2線道釀回堵

葉瑋庭外籍老公補習班傳倒閉　教育局出手：要求妥善處理退費

月配冷、季配熱台股ETF受益人減　4檔季配型人氣逆勢創高

TOYOTA新暴力鴨進軍馬來西亞！折合新台幣218萬　台灣說好第4季呢

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

母女遭詐成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

獨／男持刀殺母砍子！警到場他墜4樓亡

柯文哲「行動硬碟」爆8張鉅額支票　連他都忘了存在

毒舌警釀母女雙屍案！北市警局長震怒

一圖還原「陳梅慧案」現場　肇事司機供詞顛覆陰謀論

獨／割母子脖「警衝入救2童」　他反鎖鐵門墜4樓亡

陳梅慧「枉死陰謀論」　疑意隱瞞同車洗錢百億大咖

21歲正妹被綁到緬甸當豬仔　父揭女兒返台慘況

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

更多熱門

相關新聞

竹南草叢清晨遭縱火！竟是無聊男燒草

竹南草叢清晨遭縱火！竟是無聊男燒草

苗栗竹南鎮6日發生火警！竹南分隊於清晨6點23分獲報，指山佳附近有雜草起火燃燒，立即出動2車5人前往救援，出兩水線將火勢撲滅。據了解，現場為一民眾使用打火機點燃雜草縱火，現場濃煙密布，有多處火點，燃燒面積約60平方公尺。縱火民眾精神狀況不佳，經消防人員通知竹南派出所員警，將他帶回保護管束。

遊覽車逆撞　23歲女騎士「瞬間移動」逃死劫

遊覽車逆撞　23歲女騎士「瞬間移動」逃死劫

檳榔攤老闆跟前女員工感情糾葛　 縱火燒9車、因這理由逃脫殺人未遂刑責

檳榔攤老闆跟前女員工感情糾葛　 縱火燒9車、因這理由逃脫殺人未遂刑責

女超商行竊被制止　男同伴揮刀威嚇+揮拳

女超商行竊被制止　男同伴揮刀威嚇+揮拳

藍營影片揭精障個資反批衛福部　薛瑞元：錯了就錯了、不要扯政治

藍營影片揭精障個資反批衛福部　薛瑞元：錯了就錯了、不要扯政治

關鍵字：

苗栗竹南家暴殺人精障

讀者迴響

熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

小優、鮪魚傳友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

父親意外去世！大婚之日「1奇景」讓新娘爆哭

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

母女遭詐成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

獨／男持刀殺母砍子！警到場他墜4樓亡

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面