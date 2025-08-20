美軍不佈防！　白宮：俄烏終戰後美國可「協調及供其他安全保證」

▲美國白宮新聞秘書李威特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普持續就烏克蘭戰爭後的安全保障釋出訊號，白宮19日表示，美方不會派遣地面部隊進入烏克蘭，但將協助協調歐洲盟友提供安全保證，以作為潛在和平協議的一部分。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調，川普的立場清楚明確，「我們不會在烏克蘭派兵，但我們當然能幫忙協調，也許對歐洲盟友提供其他形式的安全保證」。

川普當天稍早在公開場合再次排除美軍地面介入，但表示未來美方可提供空中支援。這種作法可避免美軍捲入長期戰爭，同時確保美國在和平協議中的關鍵角色。

同時，美國國務卿暨代理國安顧問魯比歐（Marco Rubio）已被指派領導一個跨部門工作小組，負責起草烏克蘭戰後的安全保證方案。據白宮官員及知情人士向媒體透露，魯比歐將與歐洲各國國安顧問協作，擬定一份確保烏克蘭在與俄羅斯達成終戰協議後仍能獲得防衛支持的計畫。Axios率先披露這一消息，並指出相關會議將在未來幾天內展開。

白宮發言人李威特在簡報中表示，川普理解「安全保證至關重要，能確保持久和平」，因此已指示國安團隊與歐洲夥伴合作，並持續與烏克蘭及俄羅斯保持討論。她重申，美國將在不派遣地面部隊的前提下，扮演協調者與推動者的角色，確保未來協議不僅是文件，而是能有實質保障的框架。