美商務部長砲轟拜登「白送錢給台積電」　川普要用補助換股權

▲美國政府擬用晶片法的補助換取公司的股權。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Lutnick）19日接受《CNBC》專訪時表示，基於國家安全考量，美國不能過度依賴台灣的晶片生產，必須在本土建立足夠的產能。他並證實，川普政府正在研議以「晶片法」（CHIPS Act）的部分補助轉換為股權，入股英特爾約10%的股份，讓納稅人能直接獲得回報，而非僅是提供無償補助。

盧特尼克直言，目前全球九成以上的先進晶片集中於距離中國僅80英里的台灣，對美國而言風險過高。他指出：「台灣距離美國9,500英里，這樣的依賴顯然不可行。我們需要能在美國本土生產晶片和電晶體。」他強調，這也是美國與日韓合作協議的一部分，目標是建立完善的基礎設施與產能，確保供應鏈安全。

針對「晶片法」補助爭議，盧特尼克批評拜登政府做法是「白白送錢」，舉例包括台積電獲得巨額資金在美設廠。他質疑：「為什麼我們要把納稅人的錢交給一家市值上兆美元的公司？美國人民能得到什麼？」他強調，川普的立場是要「用錢換股權」，確保納稅人獲得實際利益，「如果政府要投資，我們希望美國人民能成為受益者之一。」

至於外界關注政府若持股10%是否會介入公司治理，盧特尼克則否認，表示這僅是將原本的補助轉換成股權，不涉及經營決策。他並舉例，美國鋼鐵併購案中的「黃金股」（golden share）僅是用來確保外國企業遵守承諾，而非參與公司管理。

彭博資訊則指出，若美國政府與英特爾敲定這項安排，未來可能為其他晶片製造商與政府之間的合作提供模式，進一步推動美國在半導體領域的自主化與安全保障。