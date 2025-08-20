　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美商務部長砲轟拜登「白送錢給台積電」　川普要用補助換股權

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲美國政府擬用晶片法的補助換取公司的股權。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Lutnick）19日接受《CNBC》專訪時表示，基於國家安全考量，美國不能過度依賴台灣的晶片生產，必須在本土建立足夠的產能。他並證實，川普政府正在研議以「晶片法」（CHIPS Act）的部分補助轉換為股權，入股英特爾約10%的股份，讓納稅人能直接獲得回報，而非僅是提供無償補助。

盧特尼克直言，目前全球九成以上的先進晶片集中於距離中國僅80英里的台灣，對美國而言風險過高。他指出：「台灣距離美國9,500英里，這樣的依賴顯然不可行。我們需要能在美國本土生產晶片和電晶體。」他強調，這也是美國與日韓合作協議的一部分，目標是建立完善的基礎設施與產能，確保供應鏈安全。

針對「晶片法」補助爭議，盧特尼克批評拜登政府做法是「白白送錢」，舉例包括台積電獲得巨額資金在美設廠。他質疑：「為什麼我們要把納稅人的錢交給一家市值上兆美元的公司？美國人民能得到什麼？」他強調，川普的立場是要「用錢換股權」，確保納稅人獲得實際利益，「如果政府要投資，我們希望美國人民能成為受益者之一。」

至於外界關注政府若持股10%是否會介入公司治理，盧特尼克則否認，表示這僅是將原本的補助轉換成股權，不涉及經營決策。他並舉例，美國鋼鐵併購案中的「黃金股」（golden share）僅是用來確保外國企業遵守承諾，而非參與公司管理。

彭博資訊則指出，若美國政府與英特爾敲定這項安排，未來可能為其他晶片製造商與政府之間的合作提供模式，進一步推動美國在半導體領域的自主化與安全保障。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖男當街捅死妻子小姨子　殺人罪起訴
老公出差了...　人妻認無套偷吃2男
繫安全帶「仍吞3千罰單」！　國道警曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏峰會選在日內瓦？瑞士表態「願給普丁豁免權」不實施逮捕

美商務部長砲轟拜登「白送錢給台積電」　川普要用補助換股權

國際火線／俄烏終戰之法：澤倫斯基簽和約後飛以色列？

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

川普喊「想上天堂」：如果我辦到了，推動結束俄烏戰爭將是原因之一

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

H級AV女優自曝「超社恐」　發文求粉絲遇到別攀談

Coser大談「角色扮演性愛」吸300萬觀看　曝內行人想法：真的困擾

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」　引退後放縱沉迷一夜情

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

俄烏峰會選在日內瓦？瑞士表態「願給普丁豁免權」不實施逮捕

美商務部長砲轟拜登「白送錢給台積電」　川普要用補助換股權

國際火線／俄烏終戰之法：澤倫斯基簽和約後飛以色列？

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

川普喊「想上天堂」：如果我辦到了，推動結束俄烏戰爭將是原因之一

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

H級AV女優自曝「超社恐」　發文求粉絲遇到別攀談

Coser大談「角色扮演性愛」吸300萬觀看　曝內行人想法：真的困擾

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」　引退後放縱沉迷一夜情

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

美國商務部長證實：計劃以晶片法案的補助換取Intel股份

俄烏峰會選在日內瓦？瑞士表態「願給普丁豁免權」不實施逮捕

盜IG嗆前女友「幫妳出性愛影集」！渣男挨告下場曝光

美商務部長砲轟拜登「白送錢給台積電」　川普要用補助換股權

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

縮短艦載機飛行員培訓　央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

國際火線／俄烏終戰之法：澤倫斯基簽和約後飛以色列？

美18至24歲年輕人遊戲消費大減　受學貸與就業壓力影響

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

國際熱門新聞

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

推動終結俄烏戰爭　川普喊「我想上天堂」

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

終戰之法：澤倫斯基簽和約後出走？

吸引台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

更多熱門

相關新聞

台灣應確保「國防預算」穩定　以維護國家安全

台灣應確保「國防預算」穩定　以維護國家安全

面對美國總統川普的關稅政策，台灣應採取積極措施，確保經濟與國家安全的雙重穩定。除了強化產業競爭力外，增加國防預算也是關鍵，以應對貿易戰帶來的地緣政治風險。當前國際局勢顯示，經濟政策與安全戰略密不可分。若台灣在經濟上受到關稅政策影響，勢必牽動國際軍事格局。因此國防資源的穩定投入成為確保台灣不受外部威脅的關鍵。

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：對話談判唯一可行出路

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：對話談判唯一可行出路

華府會談的轉折　戰爭曙光與和平挑戰

華府會談的轉折　戰爭曙光與和平挑戰

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

三商壽傳出售！　彭博：財顧啟動市場詢價

關鍵字：

美國台灣晶片政府安全

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

孫安佐新女友曝光

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

台中傳去年超徵75億

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面