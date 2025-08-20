　
國際

中方稱「印度外長說台灣屬於中國」　印方私下反駁：錯誤引述

▲▼印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

中國外交部近日公布一份僅有中文版本的會談紀要，聲稱印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在與中國外長王毅會晤時表示「台灣是中國的一部分」。不過，印度政府知情人士隨即澄清，中方錯誤引述蘇杰生談話，強調對台立場並無改變。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）18日在新德里與王毅會晤後，中國外交部公布兩人會談紀要，但僅有中文版本。

多名知情人士在回應中國的說法時指出，蘇杰生的談話遭到錯誤引用。印度政府一名不願具名的知情人士表示：「我們對台灣的立場沒有改變。我們強調，如同與世界其他國家一樣，印度與台灣的關係聚焦在經濟、科技和文化交流。我們打算繼續維繫這份關係。」

另一位消息人士則透露，會談中，王毅要求印方不要與台灣往來，但蘇杰生用質疑口氣反問，中國本身也在與台灣進行類似的經貿與科技互動，「印方又怎麼可能不跟台灣往來呢？」

中國外交部的會談紀要於印度時間18日凌晨後公布，其中一大段落被歸於蘇杰生，並包含「台灣是中國的一部分」字句，但紀要僅有中文版本，沒有對外發布英文稿。相關言論隨後被中國官媒大幅報導，強調是出自蘇杰生之口。

 
08/18 全台詐欺最新數據

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：對話談判唯一可行出路

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：對話談判唯一可行出路

美國總統川普先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲多國領導人在白宮舉行會晤，針對解決「烏克蘭危機」，中方態度以及怎麼看待事情前景？中國外交部發言人毛寧今（19）日重申，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」，並且派特使開展多輪穿梭外交，在聯合國成立和平小組，「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力。」

印美摩擦、中印回暖　陸學者：莫迪轉佈局多元外交

印美摩擦、中印回暖　陸學者：莫迪轉佈局多元外交

2日男菲律賓街頭遭槍殺！兇嫌竟是導遊

2日男菲律賓街頭遭槍殺！兇嫌竟是導遊

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

王毅訪問印度　陸外交部：增進政治互信處理分歧

王毅訪問印度　陸外交部：增進政治互信處理分歧

