每年300人「藥駕」死亡　公路局首推「用藥安全駕駛指引」

記者李姿慧／台北報導

過往曾有民眾用藥後開車上路，導致嗜睡、注意力不集中發生事故，根據推估，每年約有超過300人為「藥駕」死亡，藥師公會曾警示「藥駕」跟酒駕一樣危險，公路局8月也首度公布「常見用藥安全駕駛指引」，建議服用安眠藥、部分感冒藥、肌肉鬆弛劑等若有嗜睡，可停車休息或搭乘大眾運輸。

根據過往衛福部統計國人十大死因排行，「事故傷害」位居第八，3000多人死於「運輸事故」，推估10%以上為服用藥物開車所致，依此推估每年因藥駕造成約300多人死亡。

公路局則邀集衛福部、食藥署和專家學者討論相關安全指引，並首度發布「常見用藥安全駕駛指引」，8月7日正式在「168交通安全入口網」上線，提供駕駛自我評估。

公路局副局長周廷彰表示，民眾因為身體狀況而必須依醫囑服用相關藥物，但有時候會因為服藥後，沒有正確安全駕駛認知而引發交通事故，為了讓國人了解服藥後的正確安全駕駛知識，公路局製作「常見用藥安全駕駛指引」，提供駕駛自我評估。

周廷彰指出，民眾可能服用像安眠藥、部分感冒藥、肌肉鬆弛劑、抗組織胺等藥物，都可能引起嗜睡、頭暈或注意力不集中，增加交通事故風險。因此「常見用藥安全駕駛指引」整理了常見可能影響駕駛的藥品類別，並提供駕駛用藥後的自我檢視方法，幫助駕駛人判斷是否適合上路。

周廷彰表示，指引建議若駕駛人在開車途中感到身體不適，可將車輛安全停靠路邊，若出現低血糖情況，需及時補充快速升糖食物；若駕駛人須長期服用藥物，也建議可改搭乘大眾運輸、計程車或代駕服務，或請親友接送，確保行車安全。

至於未來是否會修法有進一步強化的管理或罰款，周廷彰表示，目前先採安全指引方式提醒民眾，如果民眾吃了藥開車嗜睡或注意力不集中，沒有注意到行人或偏移車道、闖紅燈等，相關違規都有相對應的道交條例處罰和規定，採用用藥指引考量從源頭去提醒，就像到醫院體檢若有麻醉，醫院就會提醒不能開車。

公路局表示，「常見用藥安全駕駛指引」也已提供予衛生福利部食品藥物管理署，請其協助將指引透過醫師或藥師在開藥及用藥時，對相關影響駕駛之藥品，提醒民眾避免駕車；另也提供各縣市政府及各區監理所站，透過多元管道宣導。