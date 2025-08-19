美歐動起來！合作提供烏克蘭安全保障　無上限提升烏軍軍力

▲ 川普在白宮會晤澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲領袖展開會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基、歐洲7名領袖18日多方會談過後，美歐將立即著手合作，為烏克蘭提供強而有力的安全保障，也為烏俄領袖峰會鋪路。知情人士透露，此舉旨在避免俄羅斯在未來的和平協議中限制基輔軍力規模。

《彭博》據消息人士指出，安全保障核心將聚焦提升烏克蘭軍力，不設任何限制條件，包括部隊人數上限。川普18日在白宮與澤倫斯基及歐洲領袖舉行峰會後，美方對協助保障烏克蘭安全做出更明確承諾，暫時化解基輔和歐洲對華府在15日「雙普會」過後立場傾向莫斯科的擔憂。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「會議期間我們討論了烏克蘭安全保障，這些保障將由各歐洲國家提供，並與美國協調配合。」歐盟領袖預計19日將遠距離聽取華盛頓會談結果簡報。

知情人士透露，安全保障方案將建構於英法主導的「意願聯盟」（coalition of the willing）基礎上，未來可望納入多國部隊，但具體形式仍有待確定。

與會領袖普遍支持類似北約第五條款的「共同防禦」保障機制，此構想最初由義大利總理梅洛尼提出，但具體細節及美國角色仍需官員進一步敲定。

澤倫斯基會後則透露，安全保障方案可能在10天內正式確立，並首度鬆口表態願在戰後安全情況許可下舉行選舉。他形容與川普的會談是「迄今最棒的一次」，並稱烏克蘭已準備好「以任何形式」與俄方會面，領土爭議則將留到他與普丁雙邊會談中處理。