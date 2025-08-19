瑞芳警攜虎山實業宣導識詐　員工分享險遭詐騙經歷

▲「我差點就被騙！」瑞芳警前進虎山實業，員工親述驚險阻詐經歷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為有效降低詐騙案件，新北市瑞芳警分局近日與在地優質企業「虎山實業股份有限公司」攜手合作，舉辦了一場生動且實用的識詐宣導座談會。該公司過去曾有員工誤信詐騙話術，導致背負巨額債務，因此深刻體認到防詐教育的重要性，主動邀請警方進入企業，希望強化員工識別詐騙的能力，避免再有人受害。

座談會中，瑞芳警分局偵查隊以轄內真實發生的詐騙案例為教材，深入解析「假投資」、「假交友」等常見詐騙手法，並將這些案例轉化為貼近日常生活的情境小故事，引發在場員工強烈共鳴。過程中，更有員工主動分享自己近期差點被詐騙的經歷，幸好因為先前接觸過相關宣導內容，及時意識到異常，成功避開陷阱，保住了自己的積蓄。

警方也特別強調，目前所有詐騙手法中，以「假交友結合投資」最具有迷惑性。詐騙集團常透過網路社交平臺，偽裝成理想中的親密伴侶，先以溫情攻勢博取信任，再一步步誘導被害人進行投資，最終讓受害者在情感與金錢雙重打擊下損失慘重。

瑞芳警分局呼籲，民眾只要遇到任何可疑情況，不論是網路交友還是投資邀約，切記保持冷靜、查證再三，可立即撥打反詐騙專線165或報案電話110，由專業人員協助判斷，才能真正守護自身的財產安全。