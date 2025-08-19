　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

數十隻狂飛！基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

▲▼ 中平街發現巨型虎頭蜂窩　施偉政議員服務處即刻通報處理 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中平街發現巨型虎頭蜂窩　施偉政議員服務處即刻通報處理 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆中平街一處民宅，驚見一顆直徑約150公分的巨型黃腳虎頭蜂窩，基隆市議員施偉政接獲民眾通報，請相關單位儘速派員到場處理，避免危害居民安全。捕蜂員全副武裝到場拆除畫面也曝光。

基隆市議員施偉政服務處18日接獲民眾通報，位於中平街民宅發現一顆直徑約150公分的巨型虎頭蜂窩，情況相當危險。施偉政第一時間通報市政府委外的捕蜂捉蛇專業團隊，並請相關單位儘速派員到場處理，避免危害居民安全。捕蜂人員到場後全副武裝，靠近蜂窩後噴灑殺蟲劑，隨後再將整個蜂窩放進網袋。

▲▼ 中平街發現巨型虎頭蜂窩　施偉政議員服務處即刻通報處理 。（圖／記者郭世賢翻攝）

有住戶表示，近期時常有虎頭蜂進入住家，造成極大恐慌與不便，擔心隨時可能遭受蜂群攻擊。施偉政議員提醒，若民眾在住家周邊發現虎頭蜂窩，切勿自行處理，應立即撥打市府1999，由專業團隊協助，以確保自身與鄰里的安全。

▲▼ 中平街發現巨型虎頭蜂窩　施偉政議員服務處即刻通報處理 。（圖／記者郭世賢翻攝）

同時，施偉政議員也要求市府加強巡查，特別是靠近民宅、學校及市場周邊的區域，提前發現並處理潛在危險，讓市民能有更安全的生活環境。2023年時，曾發生20人登山團前往新北瑞芳八分寮登山，不料遭100多隻黃腳虎頭蜂狂螫，造成2死9傷慘劇。▲▼ 中平街發現巨型虎頭蜂窩　施偉政議員服務處即刻通報處理 。（圖／記者郭世賢翻攝）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話藍白2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清
快訊／競爭對手不玩了　大廠飆漲停！刷18年新高
正妹東區賣淫1次5000！　他激戰後得知真相當場崩潰
台灣馬自達「召修4款休旅車」！逾5.5萬輛
罷團突聲明「不銷毀志工協議」　支持者急喊：把個資還我
天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

屏東東港轎車左轉　直行機車猛撞車尾！騎士重摔送醫

高雄惡火！堆雜物阻逃生「害死樓上3人」早餐店老闆2萬交保

數十隻狂飛！基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

流浪貓衝出馬路！騎士煞不住雷殘猛滑30米　車毀人傷貓死了

菲國正妹北市東區攬客激戰！警曝她真實身分　嫖客當場崩潰

鐵釘怪客出沒？台中連3車輪胎被刺破　竟是貨車掉1包螺絲害的

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌　51人受害損失逾250萬

前男友不還錢！悍女率人衝台積電P20廠「咬」他　判拘30天

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底　救出已明顯死亡

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

屏東東港轎車左轉　直行機車猛撞車尾！騎士重摔送醫

高雄惡火！堆雜物阻逃生「害死樓上3人」早餐店老闆2萬交保

數十隻狂飛！基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

流浪貓衝出馬路！騎士煞不住雷殘猛滑30米　車毀人傷貓死了

菲國正妹北市東區攬客激戰！警曝她真實身分　嫖客當場崩潰

鐵釘怪客出沒？台中連3車輪胎被刺破　竟是貨車掉1包螺絲害的

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌　51人受害損失逾250萬

前男友不還錢！悍女率人衝台積電P20廠「咬」他　判拘30天

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底　救出已明顯死亡

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

社會熱門新聞

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

遭男客帶回家侵犯　酒店妹光腳逃出求救

更多熱門

相關新聞

機車族駕訓補助「最高領3800元」　11月底截止

機車族駕訓補助「最高領3800元」　11月底截止

機車事故頻傳，造成死亡占整體死亡6成以上，受傷人數更破8成，為提升機車騎乘安全，公路局祭出駕訓補助，其中新北市更加碼，讓駕訓補助最高可領3800元，補助預計至今年11月30日止。

基隆七堵自主防災演練　社區攜手企業守護家園

基隆七堵自主防災演練　社區攜手企業守護家園

日36歲男跌落水溝「離奇遭燙死」！原因曝

日36歲男跌落水溝「離奇遭燙死」！原因曝

高雄轎車右轉不禮讓！18歲騎士遭撞飛

高雄轎車右轉不禮讓！18歲騎士遭撞飛

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光

關鍵字：

基隆虎頭蜂蜂窩市議員安全

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面