數十隻狂飛！基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

▲中平街發現巨型虎頭蜂窩 施偉政議員服務處即刻通報處理 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆中平街一處民宅，驚見一顆直徑約150公分的巨型黃腳虎頭蜂窩，基隆市議員施偉政接獲民眾通報，請相關單位儘速派員到場處理，避免危害居民安全。捕蜂員全副武裝到場拆除畫面也曝光。

基隆市議員施偉政服務處18日接獲民眾通報，位於中平街民宅發現一顆直徑約150公分的巨型虎頭蜂窩，情況相當危險。施偉政第一時間通報市政府委外的捕蜂捉蛇專業團隊，並請相關單位儘速派員到場處理，避免危害居民安全。捕蜂人員到場後全副武裝，靠近蜂窩後噴灑殺蟲劑，隨後再將整個蜂窩放進網袋。

有住戶表示，近期時常有虎頭蜂進入住家，造成極大恐慌與不便，擔心隨時可能遭受蜂群攻擊。施偉政議員提醒，若民眾在住家周邊發現虎頭蜂窩，切勿自行處理，應立即撥打市府1999，由專業團隊協助，以確保自身與鄰里的安全。

同時，施偉政議員也要求市府加強巡查，特別是靠近民宅、學校及市場周邊的區域，提前發現並處理潛在危險，讓市民能有更安全的生活環境。2023年時，曾發生20人登山團前往新北瑞芳八分寮登山，不料遭100多隻黃腳虎頭蜂狂螫，造成2死9傷慘劇。

