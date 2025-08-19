道頓堀大火燒死2消防員！爆「消防安檢6項未通過」　受困原因曝

▲大阪道頓堀大火造成2名消防隊員罹難。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本大阪知名觀光區道頓堀18日上午發生嚴重火警，造成2名消防員在救火時殉職。然而如今卻爆出，大阪市消防局早在2023年就曾經對起火大樓進行稽查，然而該大樓消防安檢中卻有6項不合格，事後甚至也未完全改善。

根據《共同社》報導，大阪市消防局指出，其實早在2023年6月，他們就曾針對這棟大樓進行消防稽查，當時就發現事故大樓的並未落實每年實施2次避難訓練，且火災警報器不足，總共有6項缺失，因此要求管理方立即改善，但大樓管理單位最後僅修正部分項目。

18日上午9時多發生火災後，直到近3個小時才終於撲滅火勢，而起火的2棟大樓共約100平方公尺遭波及，並有6人送醫，其中包含殉職的55歲消防司令森貴志以及22歲的消防士長友光成。

根據《日本電視台》報導，大阪市政府方面表示，當時大樓5、6樓突然崩塌，使兩人在救火時受困非起火點的樓層內，來不及撤退。另外有一名消防隊員同樣受困，但最後靠自己脫險。

▲道頓堀燒肉店起火，大火波及至隔壁大樓。（圖／翻攝自X）



至於這起火警為何會造成多名消防人員傷亡，也成為外界關注焦點。大阪市長橫山英幸分析，當時部分消防隊員在撤退過程中受到坍塌阻擋，雖然有人順利往出口方向逃生，但也有人被迫移動至其他樓層避難，結果最後因火勢延燒，使得消防隊員因缺氧而喪命。

專家也指出，這次延燒方式相當少見。前小田原市消防本部火災調查官永山政廣解釋，一般大火多是從樓梯間或電梯井逐層向上竄升，但這次卻沿著外牆迅速蔓延。

他認為，像是道頓堀這種繁華商業區的建築多半緊鄰而建，牆壁幾乎相連，若加上外牆有易燃物，就會成為延燒的通道，導致火勢比預期猛烈。

永山進一步分析，這也是都市火災的典型難題。由於街道狹窄，消防車與雲梯車很難靠近現場，加上建築物本身高度過高，滅火設備難以觸及上層樓層。