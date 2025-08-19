　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

針對立法院朝野攻防，民進黨立委沈伯洋18日分析，對國民黨來講，目的很簡單，執政者做不好就有相罵本，所以一直攻擊政府取得政治資本，第一個方式就是讓政府功能癱瘓。他提到，普發1萬真正的殺招在後面，就是反年改，國民黨想法很簡單，要讓社會變得更不公平，讓支持者得利，民進黨應該要提出讓社會更公平的方案跟國民黨對撞，而不是針對普發1萬做爭執，國民黨最近設定議題越來越好、越來越快，民進黨必須做出因應。

沈伯洋於節目《政治讀心術》表示，民進黨要很注意一件事，國民黨出菜、設定議題的速度越來越快，從國會濫權以後開始，每一季都有設定新的議題，先用國會濫權，再插一個憲訴法，還有選罷法、財劃法，一直到今年罷免出現，國民黨才稍微暫緩，其實一直都有在設定議題。

沈伯洋表示，這其實是一套組合拳，為什麼後來財劃法變成是國民黨重心？因為對國民黨來講，目的很簡單，今天執政者做不好就有相罵本，所以一直攻擊政府取得政治資本。

沈伯洋分析「國民黨攻擊政府的方式」，第一個，讓政府功能癱瘓，攻擊監察院形象、凍結預算、再來是攻擊司法，像是憲訴法攻擊大法官、還有攻擊行政院，用國會濫權的方式把權力壓過行政院。

沈伯洋說，國民黨最怕行政院不理他們，若是不理他們，國民黨最好的方式就是把行政院預算拿掉，就像「不聽我的話就不給你錢」，問題是把錢拿掉並不是放在國庫，當然想要拿來使用，所以要馬把錢給地方，即使沒有任何計畫也是給地方，可能進到特定人的口袋、或者是反年改。

沈伯洋認為，所以大家一直看普發1萬這件事，常常會看錯方向，普發1萬設定議題是不太知道台灣誰需要錢，國民黨沒有在執政搞不清楚，所以就普發1萬，但真正的殺招是在後面，就是反年改，要把這些預算拿掉後，給既得利益者。

沈伯洋說，年改以前有一些既得利益者，所以民進黨年改之後，希望變得更公平，但國民黨想法很簡單，要讓這個社會變得更不公平，更不公平誰得利呢？支持國民黨的人得利。

沈柏洋指出，因此，民進黨在打這題的時候不是要著眼這個普發1萬，而是著眼在國民黨癱瘓財政後，要讓國家變得更不公平，民眾黨要跟嗎？不是很在乎公平嗎？

沈伯洋強調，今天國民黨的方案是要讓社會變得更不公平，民進黨應該要提出一個讓社會變得更公平的方案，比如說民進黨提出補助弱勢、關稅衝擊針對哪些產業幫忙。

最後，沈伯洋直言，民進黨的價值觀本來就是要讓社會公平，應該把這個價值觀跟國民黨對撞，而不是只針對普發1萬做爭執，否則就被議題設定住了，國民黨最近設定議題越來越好、越來越快，民進黨必須做出因應。

08/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

沈伯洋普發1萬國民黨民進黨年改

