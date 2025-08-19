會見自民黨青年局訪團　朱立倫：國民黨對日關係為重中之重

▲日本自民黨青年局長中曾根康隆眾議員帶領的「自民黨青年局海外研修團」拜會國民黨中央黨部。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨於國民黨中央黨部接近由日本自民黨青年局長中曾根康隆眾議員帶領的「自民黨青年局海外研修團」共計70位訪賓一行，雙方針對台日關係、少子化議題與青年培育政策深度交換意見，會談氣氛熱絡融洽。朱立倫表示，國民黨與自民黨深度交往至今多年，從先總統蔣經國開始，歷任國民黨主席皆視對日關係為重中之重。

該訪團由日本自民黨青年局長中曾根康隆帶團，訪團成員包括：自民黨青年局長代理平沼正二郎眾議員及神谷政幸眾議員、自民黨中常會議長須田旭府議員、自民黨中常會副議長田中泰彥縣議員及自民黨青年局青年部長加藤竜祥眾議員等70位訪賓。日本台灣交流協會副代表高羽陽、涉外室長多田初、涉外室主任大橋光夫及秘書室主任茂木康也是座上賓。

朱立倫表示，國民黨與自民黨深度交往至今多年，從先總統蔣經國開始，歷任國民黨主席皆視對日關係為重中之重。在他擔任國民黨主席的4年任期內，年年接待自民黨青年局的貴賓來訪，今年5月也才與中曾根康隆眾議員在台北見面，除了是維繫兩黨之間珍貴且深厚的情誼，也是期待日本的年輕世代能與國民黨的青年人才們共同深化台日關係。

朱立倫提到，國民黨青年團下個月即將在國民黨立委葛如鈞帶領下出訪日本，相信在如此密切的交流之下，必能為兩國的共同繁榮作出貢獻。

國民黨表示，雙方在會中談及21世紀的科技發展及青年培育議題。葛如鈞表示，國民黨近年開始善用AI科技做訊息的澄清與傳播，效果顯著，未來更將持續運用AI科技提升競爭力，更促成跨世代對話。

與會的國民黨立委廖偉翔委員表示，國民黨在立法院十分關注居住正義、少子化等新時代問題，推動立定《AI基本法》、《青年基本法》，更期待未來能在此類議題上與日本政界多加交流學習；凌濤議員則表示，國民黨近幾年在朱主席的「輕量化、內造化、年輕化、國際化」四大主軸下，持續加強人才培育，如今已是立法院三個黨團中平均年齡最低的政黨，更有超過150位青年從政同志當選縣市議員，向下扎根的努力有目共睹。

國民黨立委牛煦庭則針對少子化與經濟發展政策表示，國民黨一向強調推動及關注民生議題、經濟議題，台日共同面對到的少子化問題，他認為問題就出在高房價，而國民黨也在立法院推動促進社會住宅的相關政策，從根本解決問題。台北市議員徐弘庭議員表示，國民黨創立台積電，並一路支持台灣的高科技半導體產業發展，未來也將持續學習日本的「經濟安保」戰略，支持產業界發展。