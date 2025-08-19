北市府財產申報曝　蔣萬安存款增2千萬、蔡詩萍夫婦擁千萬珠寶字畫

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（19日）公布最新一期廉政公報，包含台北、新北及桃園縣市長及政務人員財產申報。其中，相較2022年申報，台北市長蔣萬安存款增逾2千萬，來到3617萬7773元，當時申報房貸1711萬餘元也已繳清。文化局長蔡詩萍名下2筆土地、3筆建物用於自住，存款2623萬7466元，還有多個字畫、手錶、包包、翡翠、鑽石飾品總值1040萬11元。

由於各縣市訂有市長及政務人員財產強制信託實施方案，強制信託市長及政務人員非自用宅外不動產及國內上市、上櫃股票。

蔣萬安名下1筆土地、2筆建物交付信託，都位在宜蘭。另有存款3617萬7773元、5筆保險，債務329萬5238元為保單質借。對比2022年財產申報，存款1669萬餘元，增加逾2千萬元，房貸1711萬餘元也已繳清。

李四川申報1筆土地、2筆建物為位於新北的自用宅、還有17筆土地、1筆建物交付信託，分別位於屏東、台北信義區，另有一部本田汽車、存款2221萬6655元、基金受託憑證225萬7178元、受信託財產專戶18萬5248元、3筆保險、債務2054萬5304元用於購置不動產。也信託多筆股票總值107萬5220元。

副市長林奕華名下一部本田汽車、存款1113萬9099元、活存38萬337元、7筆保險，另有多筆股票交付信託，總值164萬9300元。

文化局長蔡詩萍名下2筆土地、3筆建物用於自住，存款2623萬7466元、基金受益憑證20萬4509元，還有多個字畫、手錶、包包、翡翠、鑽石飾品總值1040萬11元、15筆保險、債務4111萬5857元用於周轉金、購置不動產等。另有10筆土地、5筆建物交付信託。