快訊／表態願意選新北市長　李四川：若明年要我承擔不會排斥

記者鄭佩玟／台北報導

根據最新民調顯示，2026新北市長選戰，日前表態有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌民調大幅提升，不過新北最強仍是北市副市長李四川。李四川今（19日）也表示，我的態度從沒改變，國民黨裡面年輕人人才濟濟，如果年輕人能贏，當然由他們出來選，「但如果到明年要我承擔，我也不會排斥，一定會承擔。」

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

年代民調中心昨公布新北市長最新民調，針對媒體報導的5名人選，包括民進黨的林右昌、蘇巧慧；國民黨的李四川、劉和然及民眾黨的黃國昌，以對戰方式進行對比。如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後8.5個百分點、林右昌落後10.8個百分點。如果藍營推劉和然，綠都呈現領先，蘇巧慧領先11.4 個百分點、林右昌領先8.2個百分點。外界最關心的，如果藍白推黃國昌，綠都呈現領先，蘇巧慧領先5.8個百分點、林右昌領先7.5個百分點。

根據民調結果，在國民黨黨內初選部分，李四川和劉和然相比，李的支持度31.6%、劉的支持度僅4.2%，未明確回答的有64.2%，李四川幾乎是壓倒性勝出。

針對民調領先，李四川19日指出，離2026九合一選舉還有一年多，不能用一份民調去判斷誰贏誰輸，還是要多看民調，且去年剛選完總統立委，今年還有兩次罷免，市民都希望不要老是談選舉。

李四川接著說，黃國昌希望為國家做事，是好事，黃剛宣布要參選新北市長，給對方一點時間，去跑一跑，因為如新北市長侯友宜所說過的，新北幅員遼闊，給黃多一點時間準備。

李四川強調，「對我來講，我的態度從來沒有改變，國民黨裡面年輕人人才濟濟，如果年輕人能夠贏，當然是由他們出來選，如果到明年確實是要我承擔，我也不會排斥、我也會承擔。」