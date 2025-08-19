喊話藍白合2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清德

▲台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合拍823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前表態投入新北市長選戰，盼在野共推最強人選，而被外界視為熱門人選的台北副市長李四川仍未正式表態。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（19日）分析兩人優劣勢，她也強調，藍白合作，君子之爭，不只新北，其他縣市也能一起談，不只26談，28合作也一起談，即便黃國昌沒有能代表藍白競選新北，但雙方有2028年合作默契，例如日前被點名的盧黃配，也能開始測試選民支持度，只有推出最好組合，才有最大機會下架總統賴清德。



游淑慧表示，最近民眾黨主席黃國昌表態劍指新北，很多人因此擔心新北藍白怎麼合？是合還是競？當然，2026的重中之重，必定是決戰新北，因為人口最多、藍綠基本盤五五波，新北選戰等同是2028年的前哨戰，藍綠都勢在必得。

游淑慧表示，對國民黨來說，若能在執政20年的新北繼續獲得市民認同，新北就是國民黨執政的招牌，品質保證的象徵。

游淑慧指出，對民進黨來說，收復2005年就丟掉的台北，是民進黨努力20年的目標，更是蘇貞昌、蘇巧慧，蘇氏王朝再起的唯一機會。所以大家都是輸不得、丟不起，必定全力以赴、決戰新北。

游淑慧認為，因此，藍白陣營來說，李四川、黃國昌與劉和然三位強棒，最好的方法或許是「君子之爭、民調決定」，讓最強者出征。

接著，游淑慧分析，昨晚公布的最新民調，此刻藍綠白最強者暫時仍是李四川。當然這是因為過去在新北服務的政績與市政專業，深受務實新北選民青睞。但現在也有劣勢和變數，那就是落後起跑。

游淑慧說，因為目前李四川還在全心全意投入台北市政，不能像劉和然和黃國昌大方的提前開跑。這長達半年以上的時間差距，面對黃國昌民調急起直追，這將是李四川的一大劣勢和變數。

游淑慧直言，或許最遲，下個會期預算順利通過後，蔣萬安市長就要考慮放李四川起飛開跑，雖然台北想要攬牢牢，但有時也要為愛放手。

游淑慧也提到，不過藍白合作，不能短視近利，盤要做大、局要看遠。不只新北談，其他縣市也能一起談，不只26談，28合作也一起談。

游淑慧說，局看大看遠，就能放下藍白共同的發展。26年把餅做大，嘉義縣市、新竹市和宜蘭一起談，28年的局看遠、面面兼顧。

最後，游淑慧強調，即便26年黃國昌沒有能代表藍白競選新北，但雙方有2028年的合作默契，例如日前被點名的盧黃配，也能開始測試選民支持度，2028只有推出最好的組合，才有最大的機會能下架賴清德。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）