獨／浮報人頭、公積金帳本流出　起底北市義交「挾怨報復」黑幕

▲李姓幹事被發現有基金帳目運用不明的情況。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府每年補助上億給台北市交通義勇警察大隊，但卻爆出大隊長辜萬益安插了台北市長蔣萬安機要的妻子擔任有給職幹部，甚至涉嫌挪用公款，要求隊員幫國民黨台北市議員郭昭巖助選、打掃。據掌握，這場爭議其實是「惡人先告狀」，知情人士透露，辜萬益上任後，查出掌握帳務的李姓幹事與另一名幹部公款帳目不明，甚至疑似挪用公款，大隊內部日前才啟動人事調整，將李姓幹事被降為一般隊員、另一名幹部則暫離崗位，「兩人恐怕是因為心生不滿，才會惡人先告狀。」

週刊昨日爆出，台北市義交大隊大隊長辜萬益，安插台北市政府市長辦公室「主任研究員」林冠勳的妻子擔任有給職幹事，但對方根本沒有義交資歷。此外，他還要求義交幫郭昭巖掃街助選、慶生，郭還要隊員幫忙搬家、打掃、驗車等等，甚至要萬華義交中隊給她備用鑰匙，讓她的父母帶里民去隊部運動。而郭昭巖的哥哥還擔任義交大隊的副隊長，表弟則是萬華中隊的中隊長。

不過，知情人士向本報指出，今年6月，李姓幹事被發現有基金帳目運用不明的情況後，遭要求將帳本移交給總務，但總務翻開帳本後卻驚訝發現，帳目上僅有114年6月的6筆紀錄，自106年至今的帳目完全付之闕如，公積金用途也毫無紀錄。

▲有隊員曾質疑「從未公布收支明細」，結果反遭要求退隊。（圖／讀者提供）

李姓幹事的離譜行徑還不止於此。據指出，有隊員過去曾質疑「從未公布收支明細」，結果反遭要求退隊。該名隊員最後憤而離職，並在聲明書中寫下，「接到幹事電話要求退隊，這樣合理嗎？深感遺憾，莫名其妙！」

▲有隊員控訴自己遭冒名列入派遣名冊，淪為浮報帳目的「人頭」，被要求繳回現金。（圖／讀者提供）

近期更有隊員發起連署，控訴自己遭冒名列入派遣名冊，淪為浮報帳目的「人頭」。申訴書中揭露：「前幹事李○○會口頭要求隊員將現金交給他本人。」許多隊員迫於李的幹部身分，只能無奈照辦，凸顯此事已非單純財務糾紛，而是長期積累的人事與管理亂象。

▲隊員申訴李姓幹部的離譜行徑。（圖／讀者提供）

知情人士說，辜萬益發現李姓幹事與另一幹部的種種荒唐行事，因此啟動人事調整，將李姓幹事降為一般隊員，另一名與其交好的幹部則暫離崗位，媒體隨即大幅報導義交大隊長爭議，時機點敏感，不免讓人懷疑是「內鬥」，疑似被調職而心生不滿，才會惡人先告狀，把事情鬧上媒體。該人士呼籲，相關單位應盡速整頓義交風氣，將真正不適任的問題人士汰除，避免整個團隊再度陷入陰影。