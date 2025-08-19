2日遊客「剛離開賭場」菲律賓街頭遭槍殺　兇嫌竟是同車導遊

▲2名兇嫌行兇後便騎車逃逸。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

菲律賓首都區馬尼拉市15日晚間發生一起槍擊案，2名日本籍男性觀光客下計程車後，遭到歹徒持槍從背後射擊，當場身亡，隨後身上財物也被搶走，嫌犯則是騎車逃逸。當地警方18日宣布，已鎖定2名涉案嫌犯，而其中一人竟是當時與2名死者同乘一輛計程車的導遊。

根據《讀賣新聞》報導，死者分別為40多歲與50多歲的日本男性觀光客，兩人15日晚間從賭場離開後，搭乘計程車返回住宿飯店，怎知一下計程車就遭人槍殺奪財。2名兇嫌則是騎乘機車逃逸，隨後又將機車棄置他處。

菲律賓警方18日宣布，已鎖定2名嫌犯，其中一名嫌犯是實際開槍行兇者，另一人則是當時與2名死者共同搭乘同一輛計程車的菲律賓籍導遊，兩人為同夥。

警方透過監視器畫面發現，槍手在案發後曾在一間商店買菸，進而確認其身分。此外，警方在事發現場與周邊地區還發現2枚空彈殼以及疑似嫌犯棄置的機車。

日本駐菲律賓大使館指出，自2024年10月以來，包括此次事件在內，馬尼拉與馬卡蒂市已累計發生21起針對日本人的搶劫案件，因此已在18日正式向菲律賓政府提出要求，希望加強治安並防止類似案件再度發生。同時也提醒旅居或前往菲律賓的日本人，遇到搶劫時「千萬不要反抗」，以免造成更大傷害。

菲國7月1日才開放我國以觀光為目的的免簽待遇，台灣人免簽入境可停留14天。為此，我駐菲代表處呼籲國人，到菲律賓旅遊或從事商務活動，注意自身安全、財不露白，盡量避免前往環境複雜、危險的地區。