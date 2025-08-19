快訊／川普：著手安排與普丁、澤倫斯基三方會議

▲川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及多位歐洲國家領袖舉行會談，他會後在社群媒體上發文指出，與澤倫斯基和歐洲領袖的會晤「非常順利」。他寫道：「會談期間，我們討論了烏克蘭的安全保障問題，這些保障將由歐洲各國提供，並與美國協調。各方對俄烏能實現和平的可能性感到非常高興。」

川普同時透露，他在會晤結束前致電普丁，並著手安排普丁與澤倫斯基之間的會面，地點尚未確定。他補充說，「在會議結束時，我致電俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），並開始安排普丁與澤倫斯基總統之間的一場會晤，地點還有待確定。在他們的會晤之後，我們將舉行一場三方會議，參與者包括兩位總統以及我本人。再次強調，這是對於這場已持續近4年的戰爭來說非常好、非常早期的一步。」



據川普指出，在美方的安排下，普丁將先與澤倫斯基進行會晤，之後再舉行三方會議。對此，美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、以及特使威特科夫（Steve Witkoff）正與俄羅斯和烏克蘭進行協調。