地方 地方焦點

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，公布年度三大亮點活動：「極西騎跡 61追光自行車活動」、「浪漫雙教堂幸福連線」及「喔熊Biking Go 雲林海線騎旅趣」，要帶領車友以單車漫遊濱海，結合觀光、運動與浪漫元素，吸引更多遊客走進雲嘉南。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通部觀光署方正光主任秘書表示，雲嘉南地區近期受颱風、西南氣流影響，觀光急需復甦，因此特別規劃系列自行車活動，推動永續觀光。最大亮點是9月21日舉辦的**「極西騎跡 61追光自行車活動」**，將首度開放台61線快速道路（俗稱「幸福公路」）讓自行車騎乘，並邀請車友朝聖台灣極西點國聖港燈塔。
完賽者可獲得專屬獎牌，還能領取消費券與住宿折價券，帶動地方觀光。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處徐振能處長表示，今年還將於11月1日推出**「浪漫雙教堂幸福連線」**，規劃從嘉義布袋高跟鞋教堂出發，騎到台南北門水晶教堂，讓成雙成對的情侶與夫妻能在旅途中收穫「幸福滿滿」。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

11月2日則在雲林口湖遊客中心舉辦「喔熊Biking Go 雲林海線騎旅趣」，邀請觀光署吉祥物喔熊組長與大家互動，並設計「尋找喔熊」打卡任務，讓大小朋友都能體驗單車的樂趣。三場活動預計吸引逾1,200人次參與。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了三大活動，雲嘉南管理處也與大鵬灣管理處合作，推出**「極西國聖港燈塔 × 極南鵝鑾鼻燈塔」雙塔認證**。活動自即日起至10月31日，只要完成雙塔打卡並上傳行車軌跡，即可兌換限量紀念品。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

單車旅遊KOL「單車小D」也在記者會現身，分享去年參加活動的體驗，推薦鹽田美景與濱海海鮮料理，稱雲嘉南是最浪漫的單車秘境。更多資訊可上「雲嘉南，好好玩!!!」粉專或「極西騎跡 61追光自行車活動」報名網站查詢。

▲交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處18日舉辦「2025極點慢旅－白金騎跡雲嘉南」啟動記者會，多位貴賓出席共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

