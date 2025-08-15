捷運車廂內耍特技！屁猴坐單車椅「來回嚕」　馬戲團練平衡影片曝

▲高雄猴在捷運車廂內耍特技。（圖/翻攝自threads/cn.h__）



記者許宥孺／高雄報導

有民眾昨（15）日搭乘高雄捷運，發現一名男學生攜帶腳踏車上捷運，不過連人帶車擋在車廂通道，人還坐在單車椅墊上，雙手扶著車廂兩側欄杆，似乎在練習平衡感，畫面被錄下來，直呼是「高捷馬戲團限時回歸」。高捷公司表示，依大眾捷運法第50條規定，可處最高7500元罰鍰。

「高捷馬戲團限時回歸，可是很危險欸，在車廂跟車廂會轉彎的地方。」有網友昨日搭乘高雄捷運，錄下奇葩的一幕，畫面錄下，一名男學生騎著單車擋在車廂之間的通道，雙手扶著兩側的欄杆，前輪、後輪來回搖晃，試圖找到平衡感。

網友看完影片後直搖頭，紛紛開砲：「什麼時候高捷也有猴戲演出的？！」、「誰家小孩帶回去教一下」、「怎麼沒有想看的畫面」、「看來他想成為蜘蛛俠」。

高雄捷運公司對此表示，民眾如果要攜帶腳踏車上捷運，一般腳踏車限停放第一節電聯車車廂的第1、2、3、4個車門區域，每一車門區限停1輛腳踏車，每列車可停4輛，如果是折疊式腳踏車應在上車前完成折疊。

高捷公司強調，腳踏車進站後或於車上，需要車不離身，且不可以有騎乘的行為，違者可拒絕載運，並可依大眾捷運法第50條之十四「其他影響作業秩序及行車安全之行為，不聽勸止。處新台幣1500元以上，7500元以下之罰鍰」。