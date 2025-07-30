災區修復啟動！雲嘉南前進指揮所成立　台南分16區統籌修繕

▲行政院於台南市政府成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，整合中央與地方力量展開重建行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應中南部近日豪雨侵襲造成民宅毀損，行政院於30日上午成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，首場會議在台南市民治市政中心召開，由政務委員陳金德擔任指揮官，顧問李孟諺任副指揮官，邀集台南、嘉義、雲林地方政府與中央各部會研商分區修繕策略，現場並討論災區人力缺工與工班媒合機制，將透過分工協調機制，加速民宅修復行動。

台南市長黃偉哲在會中指出，目前最迫切的挑戰是工班嚴重短缺，建議由中央統籌全國修繕人力資源，並採取分區系統配置，讓修復作業更有效率。他強調，台南市政府將全力配合指揮所指示，全速推動災區復原進度。

內政部國土署說明，目前已掌握71家願意投入災後重建的營造廠商，並建立「丹娜絲風災災後修復廠商及人力資源媒合平台」，整合公會、業者與政府資源，協助災民修繕房屋。同時，行政院也於7月25日覈定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助專案」，鼓勵更多業者參與修繕工程。

會議中進一步針對台南市受災區進行分區劃設，16區劃分如下：將軍、北門、學甲由市府工務局負責；七股區交由水利局；六甲區由都發局承擔；西港區則由交通局統籌；新營、鹽水、白河、後壁由交通部系統支援；柳營、東山、麻豆則由經濟部協助；佳里區由內政部負責；安南、下營兩區則由農業部統籌。

政委陳金德表示，接下來將以「分區認養、分頭聯繫、統一定價」三原則展開修復作業，各負責單位將於明日派員進駐區公所，預計本週內完成災損調查，下週開始全面媒合施工團隊展開修繕。

「雲嘉南災後復原前進指揮所」自即日起正式進駐台南市政府，包含行政院災防辦與工程會成員皆已到位，將於第一線協調復原行動，任務完成前持續運作。下一場會議預定週五上午召開，進一步確認各區修繕執行情形。今日會議亦獲立委賴惠員親自出席，表達對地方復原工作的關注與支持。