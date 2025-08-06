中央砸3.5億助清廢！　雲嘉南災後前進指揮所公佈5大補助措施

▲行政院指揮官陳金德宣佈5大補助措施，涵蓋慰助、修繕、拆除與清廢，盼協助民眾儘快恢復生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風與7月28日豪雨重創雲嘉南地區，台南市災情最為慘重，行政院6日攜手台南市政府於民治市政中心舉行聯合記者會，公佈5大災後復原措施，包含「家園復原慰助金」、「媒合簽約獎勵金」、「上工津貼」、「修繕全額補助」與「廢棄物政府全包」，總經費規模上看數十億元。

其中針對災民最關心的修繕保固問題，台南市副市長葉澤山也代表黃偉哲市長承諾：媒合工班將提供2年售後服務，保固看得到也摸得著。

副市長葉澤山指出，台南目前核發慰助金件數為全台最高，災後修繕也面臨專業工班人力急缺，所幸行政院迅速整合資源，由教育部協調南部5所大學，調動至少10個工班投入修繕與拆除工作。至於拆除所產生的大量廢棄物，行政院也宣佈將補助台南市政府3.5億元清理經費，並呼籲各行政區尋找暫置點，利於分類作業加速進場清運。

行政院指揮官陳金德表示，行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」已整合十多個中央部會成立專案團隊，並協同台南市府工務、水利、交通等單位深入17區執行重建任務。他強調，對於災民而言，「重建不只是速度，更是保障」，因此祭出包括上工津貼、簽約獎勵金、拆除全額補助等誘因，希望提高修繕意願與效率，讓居民早日重回正常生活。

以下為災後五大措施簡要說明：一、家園復原慰助金：依受損屋頂與外牆面積補助每戶5至10萬元，全台適用。截至8月5日止，台南已核發3,918件、全國最多、效率第一。二、媒合修繕工班+2年保固：行政院協調10組工班進駐後壁區，媒合修繕作業由南市府主責媒合，並要求廠商提供2年保固服務，解除災民疑慮。三、上工津貼補助：針對受損面積達標者，協助修繕工班每案補貼1.5萬至3萬元，確保修繕人力穩定。四、簽約與拆除獎勵：凡於8月17日前完成政府媒合簽約者，每戶可獲2萬元工程補助；選擇拆除者亦可獲全額補助或2萬元津貼。五、廢棄物政府全包：行政院補助台南3.5億元處理建物清運與石綿瓦處置，累積清理4萬5千多噸廢棄物。