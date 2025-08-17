文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

▲文化總會舉辦的台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」今天（17）進入最後一天，日本知名YouTuber阿部瑪利亞也現身力挺。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會在日本大阪舉辦的台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」今天（17）進入最後一天，這週末超過7萬人次造訪，四天活動加總突破10萬人次。值得關注的是，日本知名YouTuber阿部瑪利亞也現身力挺，她對著吉祥物a-We直呼「卡哇伊」。

今年各攤位皆交出亮眼成績，台灣啤酒熱銷超過2000罐、五燈獎魯肉飯賣出近2百公斤白飯、柯亞果醬帶來近80公斤的果醬銷售一空，台灣甜商店單日營業額則近80萬日圓，現場排隊人潮從早到晚不間斷。文總秘書長李厚慶表示，雖然這週遇到35度的高溫，但日本朋友愛台灣的心比太陽更炙熱，令他感受到台日友情的溫暖。

文總與連江縣政府共同主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」，即將於9月5日盛大開幕，也成為本次TAIWAN PLUS亮點攤位。馬祖國際藝術島帶來明信片，邀請民眾寫下想說的話，活動結束後會代為寄出。遊客平野先生分享，多年前曾去過馬祖，一看到攤位上的軍事據點、海景和藝術島主視覺明信片時，就想到他最喜歡的馬祖風景，這次也特別在明信片上留下自畫像，並寫下「我愛馬祖」。

首次參加的手機殼品牌犀牛盾，則以1700個回收手機殼將攤位打造成大型展區，結合台日文化小知識，比如台灣犬、紅色塑膠椅、擲筊、台式早餐等，還有台灣景點與美食。許多日本朋友看到曾造訪的地方、吃過的食物，都相當驚喜與親切。此外，犀牛盾也推出以循環材料製作小吊飾的活動，珍珠奶茶造型最受歡迎，截至今天５點已有超過6百位民眾參與手作體驗。

阿部瑪利亞特別前往體驗犀牛盾製作小吊飾、拍攝台式證件快照、夜市套圈圈遊戲，也品嚐了蔥油餅、珍珠奶茶、黑橋牌香腸等。她表示，看得出來日本人對台灣文化的喜愛，她身為在台灣生活的日本人，感到非常開心，這次回到日本體驗台灣的東西，帶來不同的感覺，十分新奇有趣。

文總TAIWAN PLUS自2018年為應援東京奧運而在東京展開，深受日本朋友喜愛。去年應京都府邀請首度移師京都，今年則參與文化部響應大阪世博的台日交流計畫We TAIWAN，一同前進大阪。李厚慶再次感謝日本朋友對台灣文化的支持與喜愛，盼未來持續深化台日交流，甚至讓世界各地的旅客都能感受到台灣多元的文化魅力。