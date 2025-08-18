　
    • 　
>
小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫　偶像劇拍攝地助攻朝聖

▲▼今年金門小三通旅客人次已突破百萬大關。（圖／記者林名揚翻攝）

▲今年金門小三通旅客人次已在7月突破百萬大關。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許宥孺／金門報導

金門小三通往來人次穩定攀升，金門縣觀光處統計，今年截至7月底，已突破百萬人次大關，顯示兩岸小三通復航後，大陸旅客來金旅遊持續回溫，也帶動金門在地經濟活絡，保守估計，至少可達165萬人次。

縣府觀光處統計，經小三通往來的旅客人次，已於今年7月底突破100萬人次，來到101萬664人次，與去年同期1-7月往返67萬8269人次相較，往返旅客人次增加33萬餘人，顯示金門成為大陸旅客近岸旅遊的熱門目的地之一。

▲▼今年金門小三通旅客人次已突破百萬大關。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸旅客赴金旅遊需求不斷上升。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處認為，隨著兩岸政策逐漸放寬，大陸旅客赴金旅遊需求不斷上升，預估今年小三通往返總人次將大幅超過去年，保守估計，至少可達165萬人次。隨著小三通復航，旅客人次逐年增加，不僅讓金門與廈門、泉州往來更加緊密，也使金門成為大陸旅客前來台灣的首選之地。從各項旅遊指標來看，金門的旅遊產業蓬勃發展，民宿、餐飲、交通等業者的營收逐步回升，並有望進一步增長。

縣府統計， 8月16及17日這兩日，經金廈泉小三通往來兩岸旅客人次分別為7146及7742人次，其中在17日當日出入境旅次更破今年新高，其中入境旅次達3612人次，而出境旅次達4130人次，金門—廈門往返載客率均達90%以上。另外截至昨（17）止，持旅遊簽前來金門旅遊的大陸旅客，人數已達11萬8千餘人，其中自由行仍占逾96%，平均在金門停留2至3天。

▲▼今年金門小三通旅客人次已突破百萬大關。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門旅遊市場不僅吸引大陸旅客，也是國內遊客熱門選擇。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處表示，旅客來金門，除了可以深度體驗金城水頭聚落、金門高粱酒文化等經典行程外，熱門偶像劇《不如海邊吹吹風》也成功吸引大批年輕旅客和影迷前來朝聖。劇中出現的新湖漁港、經武酒窖、珠山聚落、南石滬公園等拍攝場景，都成了熱門的打卡地點。這股追劇熱潮不僅帶動了當地的文化交流，也為金門觀光經濟注入了新的活力。

觀光處表示，隨著更多大陸旅客選擇小三通路線來金，金門的旅遊市場逐漸多元化，不僅吸引大陸遊客，也成為國內其他地區遊客的選擇之地。未來，縣府將持續落實友善金門多元旅遊的政策目標，加強文化創意及生態旅遊的開發，持續提升在國際旅遊市場中的競爭力；同時小三通船舶載客率亦逐漸攀升，假日更是高度壅擠與飽和，縣府將持續爭取船班增加，以因應小三通往返旅運需求。

