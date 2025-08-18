陸和田玉亂象！假料染色變精品　直播鬼扯有療效「清理體雜質」

▲大陸和田玉亂像，學藥劑「染色」的低端玉料變精品。（圖／翻攝 央視財經調查，同下）

記者任以芳／綜合報導

大陸新疆和田玉一直受到市場喜愛，但仿冒也很多。大陸《央視財經調查》近日深入河南南陽石佛寺鎮等地，揭露和田玉市場造假亂象。不法商家利用消費者缺乏專業知識，將廉價的青海料、韓料、阿富汗玉冒充高端籽料，甚至透過化學染色與漂白手法製假。更有商家製作虛假鑑定證書，每張僅售2元人民幣（台幣約10元），卻能掃碼「驗真」。更離譜的是，一些公司還聲稱玉石具有「調理五臟六腑」等療效，以誇張話術收割中老年群體。

大陸《財經調查》追蹤報導，前往各地暗中採訪，紀錄部分和田玉市場存在嚴重造假與欺詐行為。不法商家利用消費者對玉石專業知識有限，以次充好、虛構鑑定、編造劇本式直播帶貨，攫取巨額利益，嚴重擾亂了市場秩序。

▲大陸和田玉「科技與狠活」的詐騙術。

在河南南陽石佛寺鎮榆樹莊市場，報導指出，和田玉籽料批發區彌漫著刺鼻氣味，許多顧客挑選時甚至戴上塑膠手套。多名攤主直言，這些看似高端的籽料，其實是經過化學藥劑「染色」的低端玉料。

知情人透露，由於真正的和田玉籽料資源稀缺，不法商家常以青海料、韓料、阿富汗玉充數。這些廉價玉料經過打磨、浸泡、染色等工序後，就能搖身一變成為「高檔籽料」。此外，業內還流行一種俗稱「拔猴毛」的作假技術，即對劣質玉料進行漂白，使其外觀白淨如羊脂。

▲假證書只要2元人民幣。

記者調查發現，一些商家在短時間內為廉價阿富汗玉辦理「和田玉鑑定證書」，每張僅需2元（單位：人民幣，同下）。證書上資料齊全，甚至能掃碼查詢，卻查無發證機構的存在。業內人士直言，這些「檢測中心」純屬虛構，目的就是欺騙消費者。

隨著直播電商興起，石佛寺鎮形成獨特的「走播」生態。主播們手持強光手電，向線上觀眾展示琳琅滿目的和田玉，並上演「激烈砍價」戲碼。

一位粉絲眾多的主播在鏡頭前與攤主討價還價，最終以660元成交一條「珍貴」手鏈。然而鏡頭外，這條手鏈實為主播自家貨，所謂的「討價還價」只是一場精心設計的表演。

另一個名為「大夢和田」的直播間中，主播與攤主激烈爭論價格，暗地裡卻以手勢溝通產品底價僅200元。這種「雙簧式表演」不僅誤導消費者，更令不少人深陷「撿漏」幻覺。

▲更誇張的是，直播間宣稱玉石具有「神奇療效」。

在廣東四會市，記者以求職者身份進入「玉滿江河珠寶店」。該公司擁有多個直播帳號，銷售額排名全國前列。實際上，主播們每天都在演出精心設計的劇本。

在「旺爾珠寶」直播間，主播分成兩派「殺價」，營造搶單氛圍，聲稱能拿下「數十億合同」。而「百百福珠寶」直播間更是荒唐，一名員工扮作「外國玉商」，稱因即將回國急售玉石，身旁的「翻譯」則由公司主管客串。「外國口音」只是福建方言。

更誇張的是，這些直播間還宣稱玉石具有「神奇療效」。有的聲稱玉石含有「血紅蛋白元素」，能清理體內「雜質」，特別適合中老年人。還有用琥珀包裝為富含鐵元素的「補血寶石」，甚至針對「60、70年代未坐好月子的女性」進行定向推銷。

這些毫無科學依據的宣傳，卻被主播反覆強調，讓不少消費者深信不疑。公司因此獲利豐厚。從假籽料、假鑑定，到假直播、假療效，和田玉市場的造假與欺詐已形成完整產業鏈。

大陸許多專家多次呼籲，有關部門應加強市場監管，嚴厲打擊造假行為，完善行業標準與鑑定體系，切實維護消費者合法權益，還玉石市場一個清朗環境。