大陸 大陸焦點 特派現場

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

記者任以芳／綜合報導

這個暑假，北京成了全球機器人迷的天堂。2025世界機器人大會、首屆「E-Town機器人消費節」、以及2025世界人形機器人運動會接連登場，更有全球首家具身智能機器人4S店正式開業，大陸人形機器人核心部件的國產化率已超70%，今年產業規模有望達到379億元人民幣以上。從高精尖的技術展會，到貼近消費者的應用場景，大陸機器人已邁入全新發展階段，是否真正成為新消費有待觀察。

其中最吸睛的，莫過於8月15日在北京國家速滑館（冰絲帶）舉行的世界人形機器人運動會。來自杭州的宇樹機器人H1，在1500公尺比賽中以6分34秒奪下冠軍，摘得大會首金並刷新世界紀錄。

不過，真正讓它「出圈」的卻是比賽中的「撞人落跑」插曲，就在即將套圈超車時，H1突然減速亂轉，最終撞向場邊人員。賽後分析發現，罪魁禍首並非機器人，而是操控員交接遙控器時的疏忽。網友打趣：「高端商戰，往往只需最樸素的方式。」

雖然出現意外插曲，但H1的奪冠與速度，仍凸顯大陸人形機器人在自主控制、運動平衡上的技術突破。宇樹創辦人王興興賽後強調，H1未來將實現全自主奔跑，並計畫參加北京亦莊半程馬拉松。他也呼籲外界以更開放心態看待新技術的試錯過程，「正常比賽少人關注，一旦出事卻被放大。」

▲▼世界人形機器人運動會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

▲世界人形機器人運動會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

陸媒《經濟日報》今報導分析，大陸機器人正迎來歷史性轉折。2024年，大陸工業機器人銷量達30.2萬套，連續12年穩居全球第一。工業機器人應用已覆蓋71個行業大類，製造業機器人密度更躍升至全球第三。與此同時，服務型與消費型機器人快速起量。僅北京「E-Town機器人消費節」開幕數日，就核銷消費券260萬元，帶動銷售額超3,000萬元。（單位：人民幣，同下）

從產業現狀來看，大陸機器人消費呈現出三大優勢：一是技術突破加速，大模型結合具身智能，讓機器人能自主完成長程奔跑、雙手沖咖啡等複雜動作。相關專利申請已佔全球三分之二，核心零部件國產化率超七成，為市場普及奠定基礎。

二是需求潛力釋放，從4S店即時交付到餐廳裡的機器人歌手、調酒師，沉浸式場景消費逐步縮短人機距離。疊加老齡化、人力成本上升與「懶人經濟」，醫療、家居與教育娛樂成為熱點。

三是政策紅利疊加，國家與地方陸續推出創新中心與補貼政策，個人購買最高可享1500元優惠。技術成熟、需求旺盛、政策推動，三大力量共同推升機器人加速走向C端，從嘗鮮走向日常。

▲▼2025世界人形機器人運動會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2025世界人形機器人運動會，各家機器人「大模型」都有自己特色。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸技術拐點已至，「大模型」加「具身智能」，讓機器人聽得懂、做得到。各類展會上，不少人形機器人整機企業已經能讓機器人秀出「長程奔跑」「雙手沖咖啡」等高難度動作。

2024年，大陸機器人專利申請量佔全球機器人專利申請總量的2/3。大陸人形機器人核心部件的國產化率已超70%，今年產業規模有望達到379億元以上。

消費機器人普及的技術基礎初步奠定，人形機器人有望成為繼個人電腦、智能手機、新能源汽車之後的又一消費新貴。展望未來，讓消費機器人從「嚐鮮」變「常用」，還需政府、企業和社會各方共同努力。

08/16 全台詐欺最新數據

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

無印良品結束在陸多家門店　原因：部分商圈面對人流下降的挑戰

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證　下水道找回223枚「珍稀」鸚鵡蛋

外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　真相意外反轉

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠　王興興欣慰：之前一直被黑

3歲女童「頭插15公分刀」！淡定走進醫院　一票人嚇壞：好危險

機器人扮成兵馬俑跳舞！　《秦俑魂》奪北京賽事冠軍

44億大師驚傳失蹤！85歲娶30歲嫩妻　爆情夫幫忙盜賣作品

純愛戰士倒地！超渣飛行員偷吃逾10女　上海妹懷孕驚覺自己是小三

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

