　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸各地又40℃！　三伏天「末伏」階段：中東部未來7天大範圍高溫

▲▼夏天,天氣熱,陽光,太陽,熱,海邊,中暑。（圖／翻攝自pixabay）

▲大陸氣象部門預估未來七天，中東地區持續大範圍高溫40度。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸大部分地區正持續陷入「桑拿模式」，氣象數據顯示，華北、華中到華南今（17）日多地體感悶熱，海南、廣東、河北等逾十個省區市尤為明顯。目前正值三伏天「末伏」階段，大陸氣象部門預測，未來7天大陸中東部大範圍高溫40度。另外，一熱就出汗，以及高溫不出汗都對健康有害，來看專家解析。

《人民日報》今17日報導從，全大陸悶熱指數地圖來看，中東部大部地區天氣悶熱，海南、廣東、河北等10多省區市「桑拿模式」持續；福建、浙江中南部、貴州東部、黑龍江南部等地，體感上只是略顯悶熱，上述地區露水凝結點溫度多在20至24℃，會有輕微出汗的感覺。

大陸中東部大範圍高溫過程正在發展中。未來7天，合肥、武漢、南京、上海、杭州、長沙、南昌、重慶將組成高溫「群聊」，其中杭州19日、20日將連續達到40℃，或創下今年以來新高。西安會連續7天出現高溫，鄭州的高溫天氣也將持續至22日。

「露水凝結」點溫度，是指空氣中水汽凝結成露珠時的溫度。換句話說，當夏天從冰箱拿出冰鎮飲料，瓶身迅速「冒汗」，那個溫度就相當於當時的凝結點。當凝結點溫度達到20℃，人體就會感覺悶熱；超過24℃則加劇，若達到28℃以上，則屬「極致悶熱」。

▲▼ 中國天氣8/17 。（圖／翻攝 中國天氣）

▲大陸高溫天氣分類 。（圖／翻攝 中國天氣）

目前正值三伏天「末伏」階段，大陸氣象部門預測，未來9天從陝西關中、黃淮到江南仍將持續大範圍高溫天氣。核心區域將落在長江流域，特別是四川盆地、浙江等地，最高氣溫恐突破40℃。

另外，有一種人一動就汗如雨，另一種不出汗更危險。報導稱在悶熱天氣下，不同人體反應差異巨大。有人稍微走動便大汗淋漓，有人則幾乎不出汗。醫學專家提醒，兩種情況都可能暗藏危險。

一般成年人每日排汗量約500至1000毫升，夏季可達1500至2000毫升，相當於3至4瓶礦泉水。若出現異常大量出汗，且伴隨高熱、胸悶、口渴等症狀，須警惕心絞痛或心肌梗塞；若完全不出汗，更可能是「熱射病」前兆。

心梗與中暑的出汗特徵不同，心梗患者常見「冷汗直冒」，出汗部位集中在脖子、額頭、手腳心，皮膚偏冷；中暑則以胸前、背部、額頭為主，皮膚溫度偏高，屬「熱汗」。

▲夏天,高溫,喝水,飲水,中暑,運動,補水,天氣熱。（圖／翻攝自pixabay）

▲夏天高溫多喝水防止中暑。（圖／翻攝自pixabay）

若在高溫下完全不出汗，代表體溫調節功能失常，須警惕熱射病。此症屬重症中暑，患者會出現高燒、皮膚乾熱、無汗，嚴重者甚至昏迷。老年人因對氣溫不敏感，特別容易在「室內悶熱環境」中發生中暑。

專家建議，防暑降溫需牢記四大步驟，「離高溫環境、快速降溫、補充水分、及時就醫」。若患者出現持續高熱（超過40℃）、意識不清或抽搐等危重症狀，應立即撥打急救電話。

隨著「末伏」進入尾聲，高溫天氣仍將延續，專家提醒民眾外出應避免長時間曝曬，保持通風，適度補充含電解質飲品，避免「冷汗」與「不出汗」兩種危險徵兆，及時就醫才是保命關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
夏克立爆「睡女粉射後不理」！　婚內出軌訊息曝
阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落驚人畫面曝光
男亮刀攻擊北市警！曾不滿胞妹「洗澡太久」殺死她
高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍
婦墜谷獲救「3天後葬火窟」　夫是醫院院長！為救妻也嗆傷
你有領到嗎？　30歲以下平均年收創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸發佈2024年美國人權報告　 揭「美式人權」異化為政治秀場道具

陸各地又40℃！　三伏天「末伏」階段：中東部未來7天大範圍高溫

不合格行動電源「沒收」後去哪？　　陸囂張二手平台：貨源來自機場

影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

男模「1動作」挨批辱華！全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉、撤照

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

無印良品結束在陸多家門店　原因：部分商圈面對人流下降的挑戰

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證　下水道找回223枚「珍稀」鸚鵡蛋

外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　真相意外反轉

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠　王興興欣慰：之前一直被黑

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

陸發佈2024年美國人權報告　 揭「美式人權」異化為政治秀場道具

陸各地又40℃！　三伏天「末伏」階段：中東部未來7天大範圍高溫

不合格行動電源「沒收」後去哪？　　陸囂張二手平台：貨源來自機場

影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

男模「1動作」挨批辱華！全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉、撤照

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

無印良品結束在陸多家門店　原因：部分商圈面對人流下降的挑戰

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證　下水道找回223枚「珍稀」鸚鵡蛋

外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　真相意外反轉

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠　王興興欣慰：之前一直被黑

夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

一房多租！男低價轉租學區房　坑留學生撈錢人間蒸發

失蹤超過一周！梨泰院救災消防員留遺言「對不起」　飽受憂鬱症折磨

環境部「災後復原南部辦公室」　優先處理石棉瓦清運及光電場重建

布坎南強壓兄弟打線奪首勝！9局1比0完封　助悍將止7連敗

嘉義縣助力弱勢家庭脫貧逆轉人生　家庭資產累積成功案例

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」　土石崩落空拍畫面曝光

男亮刀攻擊北市警！24年前黑歷史曝　不滿胞妹「洗澡太久」殺死她

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

大陸熱門新聞

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

44億大師失蹤！嫩妻爆聯手情夫盜賣作品

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」被罵翻

無印良品結束在陸多家門店

機器人扮成兵馬俑跳舞！　《秦俑魂》奪北京賽事冠軍

飛行員偷吃逾10女！她懷孕才知自己是小三

貴州風景區「拿香蕉逗猴子」被狠踹　女遊客跌落山谷

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證！　

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

男模「1動作」全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉

中國將實施強制社保　「靈活就業」恐大增

更多熱門

相關新聞

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%

這個暑假，北京成了全球機器人迷的天堂。2025世界機器人大會、首屆「E-Town機器人消費節」、以及2025世界人形機器人運動會接連登場，更有全球首家具身智能機器人4S店正式開業，大陸人形機器人核心部件的國產化率已超70%，今年產業規模有望達到379億元人民幣以上。從高精尖的技術展會，到貼近消費者的應用場景，大陸機器人已邁入全新發展階段，是否真正成為新消費有待觀察。

無印良品結束在陸多家門店

無印良品結束在陸多家門店

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

明天午後雷雨擴大　短延時豪雨轟南部

明天午後雷雨擴大　短延時豪雨轟南部

關鍵字：

大陸高溫40度

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面