陸各地又40℃！　三伏天「末伏」階段：中東部未來7天大範圍高溫

▲大陸氣象部門預估未來七天，中東地區持續大範圍高溫40度。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸大部分地區正持續陷入「桑拿模式」，氣象數據顯示，華北、華中到華南今（17）日多地體感悶熱，海南、廣東、河北等逾十個省區市尤為明顯。目前正值三伏天「末伏」階段，大陸氣象部門預測，未來7天大陸中東部大範圍高溫40度。另外，一熱就出汗，以及高溫不出汗都對健康有害，來看專家解析。

《人民日報》今17日報導從，全大陸悶熱指數地圖來看，中東部大部地區天氣悶熱，海南、廣東、河北等10多省區市「桑拿模式」持續；福建、浙江中南部、貴州東部、黑龍江南部等地，體感上只是略顯悶熱，上述地區露水凝結點溫度多在20至24℃，會有輕微出汗的感覺。

大陸中東部大範圍高溫過程正在發展中。未來7天，合肥、武漢、南京、上海、杭州、長沙、南昌、重慶將組成高溫「群聊」，其中杭州19日、20日將連續達到40℃，或創下今年以來新高。西安會連續7天出現高溫，鄭州的高溫天氣也將持續至22日。

「露水凝結」點溫度，是指空氣中水汽凝結成露珠時的溫度。換句話說，當夏天從冰箱拿出冰鎮飲料，瓶身迅速「冒汗」，那個溫度就相當於當時的凝結點。當凝結點溫度達到20℃，人體就會感覺悶熱；超過24℃則加劇，若達到28℃以上，則屬「極致悶熱」。

▲大陸高溫天氣分類 。（圖／翻攝 中國天氣）

目前正值三伏天「末伏」階段，大陸氣象部門預測，未來9天從陝西關中、黃淮到江南仍將持續大範圍高溫天氣。核心區域將落在長江流域，特別是四川盆地、浙江等地，最高氣溫恐突破40℃。

另外，有一種人一動就汗如雨，另一種不出汗更危險。報導稱在悶熱天氣下，不同人體反應差異巨大。有人稍微走動便大汗淋漓，有人則幾乎不出汗。醫學專家提醒，兩種情況都可能暗藏危險。

一般成年人每日排汗量約500至1000毫升，夏季可達1500至2000毫升，相當於3至4瓶礦泉水。若出現異常大量出汗，且伴隨高熱、胸悶、口渴等症狀，須警惕心絞痛或心肌梗塞；若完全不出汗，更可能是「熱射病」前兆。

心梗與中暑的出汗特徵不同，心梗患者常見「冷汗直冒」，出汗部位集中在脖子、額頭、手腳心，皮膚偏冷；中暑則以胸前、背部、額頭為主，皮膚溫度偏高，屬「熱汗」。

▲夏天高溫多喝水防止中暑。（圖／翻攝自pixabay）

若在高溫下完全不出汗，代表體溫調節功能失常，須警惕熱射病。此症屬重症中暑，患者會出現高燒、皮膚乾熱、無汗，嚴重者甚至昏迷。老年人因對氣溫不敏感，特別容易在「室內悶熱環境」中發生中暑。

專家建議，防暑降溫需牢記四大步驟，「離高溫環境、快速降溫、補充水分、及時就醫」。若患者出現持續高熱（超過40℃）、意識不清或抽搐等危重症狀，應立即撥打急救電話。

隨著「末伏」進入尾聲，高溫天氣仍將延續，專家提醒民眾外出應避免長時間曝曬，保持通風，適度補充含電解質飲品，避免「冷汗」與「不出汗」兩種危險徵兆，及時就醫才是保命關鍵。