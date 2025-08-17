陸發佈2024年美國人權報告　 揭「美式人權」異化為政治秀場道具

▲大陸國務院新聞辦公室今天17日發佈《2024年美國侵犯人權報告》，揭示美國人權問題異化成政治道具。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今天（17）日發佈《2024年美國侵犯人權報告》，系統揭示美國在人權問題上的真實狀況。報告指出，在權力與資本的合謀下，美國人權已被異化為政治秀場的工具和權力博弈的籌碼，嚴重背離了人權的核心價值與基本要求。

報告由「序言」、「美式民主：金權遊戲的狂歡、「民生福祉：底層民眾的掙扎」、「種族主義：少數族裔的枷鎖」、「脆弱群體：婦女兒童的無助」、「致命旅途：無證移民的悲歌」、「美式霸權：他國人權的夢魘」、「結語」等部分組成，全面呈現了美國在國內外人權領域的系統性弊病。

報告稱，2024年原本是美國公民行使政治權利的關鍵一年，但在現實中，金錢操控政治，政治綁架司法，選舉規則壓制選民，政治暴力事件頻發，大多數美國民眾對美式民主深感失望。大選週期總開銷高達159億美元，刷新曆史紀錄。美國社會對「民主制度」的信心持續下滑。近八成民眾認為大選無法帶來國家希望，超過六成受訪者直言政府只服務於精英階層。

▲美國民眾抗議。（圖／路透）

在民生方面，報告指出，在美國，高通脹加劇貧富鴻溝，中低收入家庭遭受災難性衝擊，無家可歸者人數再創新高。高通脹加劇貧富鴻溝，中低收入家庭遭受災難性衝擊。富者愈富、貧者愈貧，美國經濟和社會不平等日益惡化。美國有4000多萬人生活貧困，13.5%的家庭面臨食物短缺問題，1380萬兒童生活在三餐不繼的家庭。受教育程度不平等維持著貧困代際傳遞，形成惡性循環。醫療和保險體系昂貴低效觸發眾怒，藥物濫用危害民眾健康。

公共安全方面。槍支暴力居高不下，全年大規模槍擊事件超過500起，校園槍擊案多達45起，逾4萬人死於槍口，其中包括1400多名兒童。警察執法暴力頻發，每年約30萬人遭受警力使用暴力，1300多人被射殺。警察濫用暴力草菅人命，監獄囚犯遭受虐待。

種族問題方面，報告稱，美國種族歧視言論肆意橫行，司法體系形成全鏈條種族歧視，少數族裔在工作、生活中長期遭受廣泛歧視和排斥，環境種族主義引發新的關切，種族歧視借助人工智能得以固化並以更隱蔽的形式傳播。

數據指出，非洲裔被警察槍殺的概率是白人的3倍，在所有被判處終身不得假釋的兒童中61%是非洲裔。美國近80%的城市固體廢物焚燒爐建造在非洲裔、拉美裔和低收入社區。非洲裔的預期壽命比白人少近5年，嬰兒死亡率是白人的2倍多，孕產婦死亡率幾乎是白人的3倍。美國橫跨一個半世紀的寄宿學校實為煉獄，已發現3100多名印第安原住民兒童死於其間。

報告強調，美國職場性別歧視顯著擴大，法律保障長期缺位，婦女兒童深陷困厄處境。美國至今仍未批准聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》與《兒童權利公約》，仍未通過男女「權利平等」憲法修正案。大約40%的職業女性在職業生涯中遭遇過性騷擾。11個州的家庭暴力發生率超過40%。超過500萬婦女生活在沒有產科服務的地區。童婚在絕大多數州仍然「合法」，女性割禮惡習仍大面積存在。非法雇傭童工數量激增至幾十年來最高水平，當權者卻放寬限制為剝削兒童大開方便之門。

▲美國洛杉磯之前因為移民突襲行動引發大規模示威。（圖／路透）

報告指出，美國邊境地區人道主義危機持續惡化，移民遭受酷刑和非人道待遇。美國南部邊境埃爾帕索地區移民死亡人數從2022年的72人飆升至2024年的168人，年齡最小的僅有1歲。移民拘留設施包庇縱容員工，成為濫施酷刑的「黑牢」。數十萬移民兒童入境美國後下落不明，其中許多兒童可能被誘騙從事強迫勞動和性交易。

在國際領域，美國的霸權行徑加劇了人權災難。報告指出，美國政府無條件支持以色列，先後七次否決聯合國安理會關於加薩停火的決議。新一輪巴以衝突已導致大量人員傷亡和流離失所。美國濫用單邊制裁，影響全球數十億人的生活，超過六成低收入國家因制裁遭受嚴重經濟打擊。對古巴的封鎖持續至今，關塔那摩監獄的酷刑體制依然存在。

報告認為，美國長期奉行霸權主義、單邊主義，粗暴踐踏國際法和國際關係基本准則，肆意侵犯他國人權，嚴重威脅全球和平、安全與發展。2024年是備受關注的美國政治選舉之年，在政黨爭鬥、社會撕裂的圖景中，美國人權的真實狀況得到集中檢視。

2024年美國喧囂的政治舞台是一面多稜鏡，折射出美式人權的結構性困局。面對美國存在的諸多人權問題，兩黨政客在競選中閃爍其詞，避而不談實質解決方案。在權力與資本合謀之下，人權被異化為政治「秀場」上的道具和權力「賭場」中的籌碼，這完全背離了人權的核心價值和本質要求。

▼美國力挺以色列，加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）