長大才知道！喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝

▲▼停水，水龍頭，自來水。（圖／記者許力方攝）

▲媽媽認為，過濾自來水浪費錢。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

「只有我們家水煮完直接喝嗎？」一名女網友透露，家裡都是煮自來水直接喝，也轉述媽媽說法「多買濾水設備浪費錢，以前的人都沒事」，令原PO納悶不已。文章引發討論，「爺爺就這樣喝到90幾歲，現在走路還健步如飛」、「看地區吧，我家高雄一定去買水或是過濾」。

一名女網友在Dcard表示，長大後才知道，原來很多人煮自來水，都會多一道過濾流程才開始煮沸，然而「我們家都接自來水...煮完直接喝！」

原PO直言，媽媽的解釋是，多買過濾的設備很浪費錢，還強調「以前的人還不是這樣喝一輩子都沒事！」對此，原PO納悶求解，「有人家裡也這樣嗎？」

底下網友熱議，「我家也是自來水煮沸直接喝」、「如果都喝那麼久了也沒有什麼不對...就這樣吧，除非像高雄水質爛到人盡皆知，才會非得特別去買水」、「我家也是煮沸直接喝，健康長大到現在」、「看地區吧，我家高雄一定去買水或是過濾，新北是本來就有裝過濾器，不用白不用，以前住台北就直接燒也沒過濾」、「沒過濾最大的風險在重金屬」、「我爺爺就這樣喝到90幾歲，現在走路還健步如飛」、「泡麵不都這樣泡嗎」、「沒關係我也是這樣喝到大了，去了朋友家才發現原來要過濾」。

事實上，台北自來水事業處官網曾給予解答，該處供應的自來水皆經完善的線上水質監測系統，全程品質監控，並由取得我國環保署認證之檢驗室定期檢驗，完全符合『飲用水水質標準』，自來水中不含化學有機污染物（如農藥及揮發性有機物）、有害重金屬及致病性微生物等，可直接飲用。

值得注意的是，自來水經建築物蓄水池與水塔的儲存，若水池水塔未定期清洗維護，如同乾淨的水裝入髒的杯子，水質可能因而產生變化，只要每年1次的定期清洗與維護，即可確保自來水水質。另外，家中實無必要再加裝淨水器來淨化自來水，使用濾水器容易在濾心滋生細菌，反而造成水質污染。

食安專家楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，飲用水受微塑膠污染已成全球關注議題。研究顯示，一瓶500毫升瓶裝水可能含有多達10萬顆微塑膠顆粒，其中許多為奈米級，甚至連自來水在多國檢測中也發現含有微塑膠，因此已有先進國家立法要求監測其濃度。值得注意的是，學界指出亞洲與非洲地區，自來水攝入微塑膠的情況最為嚴重。

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

想喝好水　煮沸100度也沒用？

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

杭州自來水突飄「老鼠屍臭味」 居民全嚇瘋

