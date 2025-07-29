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煮沸100度也沒用？毒理學博士曝：懂挑「淨水設備」才能喝得健康安心

▲▼ 淨水器,煮水,水質,好水,過濾,濾芯,LG,瞬熱。（圖／資料照）

▲每天喝進肚裡的水，真的乾淨安全嗎？（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

隨著全民健康意識日益提升，飲水不再只是喝足夠、解渴那麼簡單，更關乎家庭成員的長遠健康。面對氣候變遷、環境污染日益嚴峻，民眾對於日常飲水的品質要求也不斷提高。然而，自來水在運輸過程中，都可能因為接觸到老舊水管、水塔、蓄水池等設備而衍生重金屬、雜質、氯殘留等污染問題，方便好買的瓶裝水，也常見塑膠微粒釋出的疑慮，這些問題都讓人不得不重新審視，我們每天喝進肚子裡的水，真的安全嗎？

毒理專家揭飲水迷思　煮沸、瓶裝都未必安心
 國立台灣大學醫學院毒理學研究所博士後研究員，同時也是台灣永續健康福祉協會理事的陳佳煌博士指出，現在多數人仍然認為「水煮沸就等於安全」，這是目前相當廣泛的飲水迷思。「煮沸雖然能殺菌，但對於水中的重金屬、有機溶劑、塑膠微粒等污染物是完全無效的。」

一早醒來，每個人就開始攝取水分的一天！承襲爸媽那一輩的習慣，現在仍有許多人選擇燒好一壺水備用，想喝熱飲或幫孩子泡奶粉時就反覆加熱；也有租屋族習慣直接買瓶裝水，除了信賴品牌把關的水質安全無虞，也方便隨時隨地補足每日飲水量。

「此外，煮沸的水還是會有無法去除的重金屬與有機污染物，瓶裝水也可能釋放塑膠微粒，根據動物研究顯示，塑膠微粒會進入腎臟並造成發炎與纖維化，風險不可忽視！」陳佳煌博士提醒。

▲▼ 淨水器,煮水,水質,好水,過濾,濾芯,LG,瞬熱。（圖／資料照）

▲乾淨的水不只是止渴，更是健康生活的基礎。

想喝好水「選對設備」是關鍵　專家提醒：濾芯＋潔淨技術缺一不可
近年來，淨水設備逐漸受到重視，特別是家中有長輩或小孩的家庭，更在意每天飲用水的安全。然而，陳佳煌博士也提醒，傳統的淨水器並非裝了就萬無一失，如果儲水箱或出水口沒有定期清潔，也可能成為污染源。他分享日常親身經驗，自己曾經在公共茶水間/飲水機旁目睹有使用者將裝有蛋白粉的杯子直接接水，導致粉末濺到出水口，「沒有及時清潔的話，後續每次出水不僅都會帶有異味，更會滋生細菌，影響其他人的飲水安全。」

陳佳煌博士建議，現在挑選新型的淨水設備，儲水箱、出水口的設計，以及是否具備自動殺菌與清潔技術都至關重要。「淨水器如果能結合多種的濾淨功能，才能全面捕捉到不同的污染物。」此外他也提醒，「許多人為了補足每日2,000c.c.水量，上班可能忙到忘記喝，就趁下班猛灌水，反而容易造成身體負擔。」他指出，應該要分次少量補水，每次約200至300c.c.為佳。

LG PuriCare™淨水Bar系列
四重全淨過濾系統+三層潔淨把關，打造滴滴純淨的穩定好水
因應民眾的使用痛點以及對安全飲水的迫切需求，LG推出PuriCare™淨水Bar系列，涵蓋「廚下型冰溫熱飲水機」、「桌上型瞬熱飲水機」以及「桌上型淨水器」3款產品。從隱藏式安裝、瞬熱設計到基本淨水，全系列皆搭載「四重全淨過濾系統」和「三層潔淨把關」技術，同時針對不同家用需求與生活型態進行設計，為民眾個別的需求提供多樣選擇。

四重全淨過濾系統強力淨化　分層處理污染源
「四重全淨過濾系統」主打能有效針對不同污染物進行「分層處理」。例如第一重的「離子交換樹脂濾芯」就是專為台灣開發，主打可軟化硬水、提升口感並延長機器壽命。

第二重「Pre前置活性碳濾芯」強調可以濾除砷、鉛、汞等9種重金屬與殘氯及發揮性有機化合物等，降低水源污染風險。

第三重「UF中空絲膜濾芯」則能有效濾除細微顆粒、精準攔截雜質與異味，並保留對人體有益的微量礦物質，達成潔淨與健康效益兼具的飲水品質。

第四重的「靜電吸附技術」則能去除高達99.99%的諾羅病毒，替全家人健康把關。

從內到外徹底清潔　三層清潔防線守住潔淨
「三層潔淨把關」則從設備維護著手，從機內管線到出水口層層守護，確保每一滴出水都潔淨無虞。包括「機內管線自動高溫清潔」功能，每週一次自動以熱水進行管線殺菌，清潔時段也都可以透過ThinQ® APP自訂，讓清潔程序更貼合日常作息與使用需求。

再者，此系列採用「無水箱設計」，直接杜絕儲水槽容易孳生細菌與雜質沉積的風險，從此再也不用煩惱清潔問題，也讓整體結構更輕盈、更便利，尤其桌上型機種僅13.2公分的超纖薄機身，安裝起來超省空間。

最容易引起污染的出水口也搭載「UVnano™殺菌」技術，每小時就會自動啟動10分鐘UVnano™淨化殺菌，進一步確保每次飲水的口感與安全。

三款機型靈活應對　滿足各式家庭需求
主打貼近現代家庭的多元需求，LG PuriCare™淨水Bar系列共推出3款機型。其中主打的「廚下型冰溫熱飲水機」採隱藏式安裝設計，不佔廚房檯面空間，搭載瞬熱技術，可即時提供冷水、溫水與熱水3段溫度，無論是沖泡奶粉、保健品，或是午後來杯手沖咖啡，都能迅速完成，是家庭日常不可或缺的得力助手。

▲▼ 淨水器,煮水,水質,好水,過濾,濾芯,LG,瞬熱。（圖／資料照）

▲LG PuriCare™廚下型冰溫熱飲水機，搭載瞬熱技術，可即時提供冰水、溫水與熱水3段溫度。

而桌上型瞬熱飲水機則以輕巧機身與不佔空間的特性，深受租屋族、小家庭青睞。無需預熱、無水箱設計，有效減少生物膜與細菌滋生風險，搭配出水口UVnano™ 殺菌功能，確保每次出水的衛生與安全。

▲▼ 淨水器,煮水,水質,好水,過濾,濾芯,LG,瞬熱。（圖／資料照）

▲桌上型淨水器，也是不少家庭首次添購淨水設備的安心入門款。

另外還有桌上型淨水器，以簡約風格與濾淨功能為特色，適合日常習慣飲用常溫水的族群，也是初次選購淨水設備家庭的安心首選。

ThinQ®APP智慧操控　打造專屬飲水儀式感
值得一提的是，此系列在「ThinQ® APP」也可以遠端操作，讓操作更加貼合每個人的生活習慣！例如以桌上型瞬熱型來說，使用者可在APP預先設定多組使用情境，無論是沖泡奶粉、蛋白粉，還是日常補水，都可依據不同容器大小與溫度需求，快速選擇對應水量與水溫，一鍵就可以「裝得剛剛好」，還能免去每次重複操作的麻煩。

更令人安心的是，APP還能即時顯示濾芯狀態與更換紀錄，協助使用者時刻維護水質安全。在乎居家美學的使用者，還能透過ThinQ® APP調控燈光色溫，讓「飲水」不只是健康日常，更是一種療癒生活的美好儀式感！

維持良好的飲水品質看似簡單，卻與身體健康息息相關，乾淨的水不只解渴，更是守護家人健康的第一步！LG PuriCare™淨水Bar系列以高效濾淨與無死角清潔為核心，智慧功能與極簡設計，也延續品牌一貫的韓系美學風格，將機能與美感融合於日常生活，滿足每個人飲水需求的同時，也為日常注入更多安心與自在。

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