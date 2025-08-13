　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

▲有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里。（圖／台中市經發局提供）

▲有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里。（圖／台中市經發局提供）

記者游瓊華／台中報導

為改善偏遠地區長期缺乏自來水的困境，台中市政府積極推動自來水延管計畫，同步進行延管後道路復平工程，雙管齊下提升民生品質及安全道路。台中市經濟發展局表示，截至目前，全市工程後的道路復平總長度已破200公里；今年更獲經濟部水利署核定大雅區光復路、豐原區豐東路、大甲區東安路、大里區健東路、霧峰區丁台里及清水區海口北路等6案，總經費約7200萬元延管經費補助，將有效解決當地民眾長年用水不便的問題。

經發局指出，台中市幅員遼闊，部分山區及偏遠地區過去長年仰賴井水、水車供水，不僅不便也影響民眾日常生活與基本衛生。多年來市府積極向中央水利署爭取補助，並與台灣自來水公司合作推動延管工程，供水戶數自107年底93萬4424戶提升至113年底106萬7289戶，提升13.2萬戶。

經發局表示，今年市府編列6,000萬元預算辦理延管後道路復平工程，第一期以大甲區文曲里、外埔區水美里（含周邊巷道）為主，施作長度約6公里，已於6月底全數完工並於8月7日驗收。

經發局說明，許多接管地點道路狹窄或坡度陡峭，不僅工程難度高，成本也高，經發局在預算有限的情況下爭取經費，希望為在地居民提供更安全、平整的交通環境。第一期共動支2,800萬元，完成近6公里、橫跨6個行政區，其中大甲區及外埔區施工範圍最大，整修長度達4.39公里，涵蓋中山路一段72巷、溪底路等多條重要道路，展現市府推動施工區域通行安全與道路品質、民生建設的堅定決心與豐碩成果。

經發局補充，後續將啟動第二期路面復平工程，規劃包含清水區、大雅區、新社區及大甲區等約6公里，預計年底前陸續完工，將持續盤點尚未供水地區，滾動式規劃延管路線，同步推廣節水教育，實踐「有水可用、路更要好走」的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
登台7年　餐飲品牌宣布撤出台灣！
桃機晚間傳貨機擦撞跑道！火光四濺畫面瘋傳　航空迷看呆
快訊／「山嵐拉麵」宣布大安店熄燈
日作家體驗颱風天桃機降落　全機狂尖叫嘔吐！他嚇爆：以為會墜機
快訊／路透：美國「晶片暗植追蹤器」防中國　大廠產品被檢出
快訊／17縣市宣布了！最新停班課一覽　澎湖明正常上班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

快訊／電桿被撞斷！高雄大樹7087戶「大停電」　復電時間曝

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

楊柳颱風襲嘉義！　10級強風影響停電5192戶

新北窄廊變身世界級光廊　中港大排光雕展橫掃3國際設計大獎

快訊／楊柳颱風快閃！高雄宣布：「桃源區3里」8/14停班停課

紅磚木紋融入山景！新北瑞芳動物之家獲國際雙設計大獎

快訊／楊柳颱風狂掃南投！樹竹壓斷電線桿　逾6400戶停電搶修中

楊柳颱風逼近　台南市備妥帆布與發電機防範災情

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

【滿載幸福】阿公每次騎歐兜邁出門…都帶回孫女的最愛

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

快訊／電桿被撞斷！高雄大樹7087戶「大停電」　復電時間曝

新北環保智慧升級　侯友宜：共同打造永續城市

楊柳颱風襲嘉義！　10級強風影響停電5192戶

新北窄廊變身世界級光廊　中港大排光雕展橫掃3國際設計大獎

快訊／楊柳颱風快閃！高雄宣布：「桃源區3里」8/14停班停課

紅磚木紋融入山景！新北瑞芳動物之家獲國際雙設計大獎

快訊／楊柳颱風狂掃南投！樹竹壓斷電線桿　逾6400戶停電搶修中

楊柳颱風逼近　台南市備妥帆布與發電機防範災情

昔日「底片之王」陷生死邊緣！柯達警告：可能撐不久了

「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處　生涯第2次先發有進步

不承擔黨主席　盧秀燕恐成侯友宜2.0

劉基鴻、郭天信開轟率味全4:1逆轉兄弟！羅戈9局「問天」締悲情紀錄

快訊／「山嵐拉麵」宣布大安店熄燈　倒數2週將每天營業

6款輕奢包小資女千元起入手　趙露思愛牌RABEANCO台灣買得到

桃機晚間傳貨機「機身擦撞跑道」！火光四濺畫面瘋傳　航空迷看呆

胡金龍笑稱「同場轟」比一桿進洞還難　陳鏞基鋪陳引退賽二游連線

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣　想吃只能飛新加坡

陳克羿終於等到本季首勝！古久保肯定好投　讚張閔勛配球到位

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

地方熱門新聞

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

安平開台天后宮做16歲成年禮巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

嘉義長庚楊柳颱風門診調整通告

更多熱門

相關新聞

台中72歲翁失蹤！只留拐杖在河邊

台中72歲翁失蹤！只留拐杖在河邊

台中警方今（13日）下午4點34分獲報，西區華美西街麻園頭溪河床邊發現一支拐杖遺留，但未見主人，家屬擔心安危報案指出，72歲父親當天凌晨5點25分外出即沒有返家，警消已沿河岸進行地毯式查找，由於該男子未攜帶手機、錢包或交通工具，無法透過定位系統追蹤，目前持續動員搜救中。

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

電線被吹斷　台中和平3800多戶停電

電線被吹斷　台中和平3800多戶停電

獨／鷹架開始拆了！台中新光三越全館重新盤點

獨／鷹架開始拆了！台中新光三越全館重新盤點

媽媽遺物玉墜項鍊掉了　警花3hrs找到她

媽媽遺物玉墜項鍊掉了　警花3hrs找到她

關鍵字：

台中自來水經發局

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／台中、台南明正常上班課！　17縣市宣布了

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

放颱風假在群組被tag！他反擊1句主管閉嘴了

更多

最夯影音

更多

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面