　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲明（28）日起7縣市部分區域開始停水。（示意圖／記者許力方攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

炎炎夏季用水需求大增，台灣自來水公司公告，7月28日（明日）起，全台基隆、新北、雲林、嘉義、台南、屏東及台東等七縣市部分地區將實施分區性停水與降壓作業。依據公告，各地停水時間長短不一，台南市部分區域停水時間最長，將持續至8月4日。自來水公司提醒，位於影響範圍內的住戶應及早儲水，並密切關注後續通知。

各地停水範圍與時段一覽：

[廣告]請繼續往下閱讀...

◆ 基隆市

停水時間：7月28日 09:00 至 17:00
影響區域：仁愛區仁三路、仁四路、孝一路、忠二路、愛一路等
停水原因：配合下水道工程進行管線遷移

◆ 新北市

板橋區：7月28日至30日，每日09:00至16:00，金門街11至67號（單號側）含巷弄
土城區：7月28日至8月4日，每日09:00至17:00，中央路二段周邊巷弄
停水原因：辦理管線汰換及改管工程

◆ 雲林縣

斗六市（育樂街一帶）：7月28日至30日 08:00 至 18:00（部分用戶恐延至19:00）
斗六市（樂利街）：7月28日 09:00 至 17:00，約33戶
停水原因：進行管線更換及用戶新裝工程

◆ 嘉義縣市

嘉義縣水上鄉與太保市部分區域：7月28日 10:00 至 14:00，包括大崙、二重溝、塗溝、港尾及嘉朴公路
嘉義市西區：7月28日 10:00 至 16:00，健康三路與健康二路部分門牌號
停水原因：辦理測試及新裝連接工程

◆ 台南市

新營區（三民路等）：

區一：7月28日 08:00 至 17:00
區二：7月28日至8月2日，每日08:00至17:00
新市區豐榮地區：7月28日至8月1日，每日09:00至18:00
左鎮區三重溪一帶：7月28日至8月2日，每日09:00至17:00
佳里區營溪里部分住戶：7月28日 09:00 至 16:00
停水原因：多項汰換及新裝工程同步進行

◆ 屏東縣

九如鄉：7月28日 08:00 至 17:00（九明街、忠孝街等）
南州鄉神農路：7月28日 09:00 起至8月1日凌晨4:00
停水原因：進行斷管連接與汰換管線作業

◆ 台東縣

東河鄉都蘭地區（都橋以南、國中小周邊）：7月28日至29日，每日09:00至16:00
影響範圍擴及五線、圓山產業道路及花東海岸公路沿線住戶
停水原因：辦理新舊管線連接工程

如需即時掌握停水進度與供水時間，民眾亦可透過台水公司[停水資訊查詢系統](https://www.water.gov.tw/)查詢詳細資訊，或撥打客服專線1910洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天
公車停路中　司機在座位上死亡！
帶統一獅17連勝　前日籍教頭過世
日職火腿正式拜訪味全　有意網羅徐若熙赴日發展
日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅
罷免失敗該檢討的是政治人物　沈伯洋承擔：我做得不好錯在我

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

「抗中保台神主牌」為何失效？鄉民點出關鍵：被看破手腳

台人一周「被騙18.8億」！網路購物詐騙超多人上鉤　狂騙621件

明起中南部豪雨連下5天　未來一周全台濕答答

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

快訊／天候影響！小三通金門往返廈門今16:10起停航

竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

「抗中保台神主牌」為何失效？鄉民點出關鍵：被看破手腳

台人一周「被騙18.8億」！網路購物詐騙超多人上鉤　狂騙621件

明起中南部豪雨連下5天　未來一周全台濕答答

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

快訊／天候影響！小三通金門往返廈門今16:10起停航

竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

池上五校攜手共奏教育樂章　聯合音樂會展現藝術與在地交融

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

暑假快過一半！鳳凰谷鳥園推自然永續探索站+小小保育員夏令營

太空夢不遙遠　台東學子秀創意抱回獎項

高雄公車停路中遲未移動　56歲司機癱坐昏迷送醫不治！

颱風重創南台灣…五月天低調行善再＋1！　捐900萬助校園重建

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

新北市長視察泰山首座社宅工程114年底招租

曾帶統一獅單季17連勝　前日籍教頭大橋穣辭世享壽79歲

行李「香」慘劇上新聞　 HOSHI：我是小笨蛋

生活熱門新聞

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」

他一句翻譯「賴清德罷免談話」　網愣：甩得真徹底

大罷免失敗！Cheap嘆極端支持者把人都嚇跑了

大罷免「最大受害者」全場歪樓：又是牠

罷免翻車現場「深綠公婆崩潰」　她憋住不能笑

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類

反罷免成功！館長開心出國了「宣布去大陸設總部」　

更多熱門

相關新聞

熱氣地獄「頂樓or西曬房」　過來人秒選後者

熱氣地獄「頂樓or西曬房」　過來人秒選後者

夏季即將邁入大暑最高溫，許多家庭面臨屋內熱氣難散、冷氣費用直線上升的雙重壓力，一名網友表示，曾住過西曬、頂樓的房子，回家一開門，熱氣直接衝上來，忍不住好奇，如果要二選一的話，哪一個比較好？對此，信義房屋專家表示，主要是看曬哪裡，如果是採光面大的地方，像是曬客廳，就會很熱。

不漲價！魯肉飯老闆：但內用「設200元低消」

不漲價！魯肉飯老闆：但內用「設200元低消」

家裡電費逼近萬元！他試5招驚「砍半了」

家裡電費逼近萬元！他試5招驚「砍半了」

美周記／uka貓咪指甲油可愛爆擊

美周記／uka貓咪指甲油可愛爆擊

台中彰化部分停水　影響範圍、時間曝光

台中彰化部分停水　影響範圍、時間曝光

關鍵字：

停水夏季自來水供水公告

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面