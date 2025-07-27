注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

▲明（28）日起7縣市部分區域開始停水。（示意圖／記者許力方攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

炎炎夏季用水需求大增，台灣自來水公司公告，7月28日（明日）起，全台基隆、新北、雲林、嘉義、台南、屏東及台東等七縣市部分地區將實施分區性停水與降壓作業。依據公告，各地停水時間長短不一，台南市部分區域停水時間最長，將持續至8月4日。自來水公司提醒，位於影響範圍內的住戶應及早儲水，並密切關注後續通知。

各地停水範圍與時段一覽：

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◆ 基隆市

停水時間：7月28日 09:00 至 17:00

影響區域：仁愛區仁三路、仁四路、孝一路、忠二路、愛一路等

停水原因：配合下水道工程進行管線遷移

◆ 新北市

板橋區：7月28日至30日，每日09:00至16:00，金門街11至67號（單號側）含巷弄

土城區：7月28日至8月4日，每日09:00至17:00，中央路二段周邊巷弄

停水原因：辦理管線汰換及改管工程

◆ 雲林縣

斗六市（育樂街一帶）：7月28日至30日 08:00 至 18:00（部分用戶恐延至19:00）

斗六市（樂利街）：7月28日 09:00 至 17:00，約33戶

停水原因：進行管線更換及用戶新裝工程

◆ 嘉義縣市

嘉義縣水上鄉與太保市部分區域：7月28日 10:00 至 14:00，包括大崙、二重溝、塗溝、港尾及嘉朴公路

嘉義市西區：7月28日 10:00 至 16:00，健康三路與健康二路部分門牌號

停水原因：辦理測試及新裝連接工程

◆ 台南市

新營區（三民路等）：

區一：7月28日 08:00 至 17:00

區二：7月28日至8月2日，每日08:00至17:00

新市區豐榮地區：7月28日至8月1日，每日09:00至18:00

左鎮區三重溪一帶：7月28日至8月2日，每日09:00至17:00

佳里區營溪里部分住戶：7月28日 09:00 至 16:00

停水原因：多項汰換及新裝工程同步進行

◆ 屏東縣

九如鄉：7月28日 08:00 至 17:00（九明街、忠孝街等）

南州鄉神農路：7月28日 09:00 起至8月1日凌晨4:00

停水原因：進行斷管連接與汰換管線作業

◆ 台東縣

東河鄉都蘭地區（都橋以南、國中小周邊）：7月28日至29日，每日09:00至16:00

影響範圍擴及五線、圓山產業道路及花東海岸公路沿線住戶

停水原因：辦理新舊管線連接工程

如需即時掌握停水進度與供水時間，民眾亦可透過台水公司[停水資訊查詢系統](https://www.water.gov.tw/)查詢詳細資訊，或撥打客服專線1910洽詢。