杭州自來水突飄「老鼠屍臭味」　居民全嚇瘋：去超市搶買飲用水

▲自來水呈現咖啡色。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州余杭多社區16日遭多位居民指出，自來水呈現咖啡色，且飄出濃濃的老鼠屍體味，令居民們嚇得馬上去超市，搶購桶裝礦泉水，超市礦泉水瞬間被搶購一空。部分居民表示，自來水異狀持續到17日都未改善。

綜合陸媒報導，一名受影響居民表示，洗菜時突然聞到一股臭味，「類似死老鼠、爛臭螺螄的那種惡臭味，水還有點灰，過了一陣子後，水都沒有變正常。」她放棄使用自來水，馬上出門到超市購買桶裝礦泉水。

▲▼不少居民反映，自來水有老鼠屍臭味。（圖／翻攝自微博）

她表示，自己裝了滿車的水，附近還有居民17日上午上山去裝泉水，「超市的水都被搶購一空了，大家都急著買水應急這個狀況。」

另一名居民哀怨道，洗手洗到一半發現水有異味，結果手上現在都是那個異味，怎麼洗都洗不掉，「從16日晚上洗到17日，那個味道怎麼洗都洗不掉，還不知道那個怪味水對身體有沒有影響。」

▲超市現礦泉水搶購潮。（圖／翻攝自微博，上同）

當地水務控股集團16日深夜公告稱，7月16日上午，仁和街道及良渚街道部分區域出現自來水氣味異常，該司立即啟動緊急應變計畫，切換其他水源供水，同時組織人員對相關管網進行沖洗，截至17日下午1時30分出廠水水質恢復正常，下午4時30分主管網已恢復正常，末梢支管尚有「存水」殘留，廣大用戶需排放管內「存水」至正常後方可使用，該司將對排放「存水」水費予以減免。

不少網友猜測，這次異味是接錯了管網導致。水務熱線的一名客服人員對此猜測回應，供水水源來自千島湖，係原水波動導致嗅味異常，有異常的水進入了管網，該公司檢測到異常後已及時切換水源，正在調查事發原因。