警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔　被逮辯：只是應徵輕鬆工作

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美警方今(16日)宣布破獲一起外籍車手案，一名越南籍失聯移工大膽在郵局ATM提領詐騙贓款，完全無視警方在一旁巡邏，當場被逮，警方不僅查獲3萬5千元現金、提款卡，更發現他隨身攜帶安非他命，嫌犯落網後竟辯稱「只是應徵輕鬆工作」不知道是替詐團當車手領錢，警詢後依詐欺、毒品及洗錢等罪嫌移送。

和美警分局表示，和美派出所員警在街道做例行性巡邏時，發現一名男子在郵局ATM前不斷操作，邊操作邊觀察四周環境，形跡可疑，發現警員靠近神色慌張，立即想離開。

▲失聯潘姓移工當車手持毒涉詐欺通緝，遭和美警方逮捕。（圖／警方提供）

經警方上前盤查後，29歲潘男為越南籍失聯移工又因涉詐欺案遭通緝中，他被逮時辯稱，因缺錢花用，在網路廣告上應徵輕鬆領錢工作，不知道自己替詐團工作當車手，警方在他身上找到毒品安非他命，全案詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

和美分局呼籲民眾網路求職詐騙廣告陷阱多，如有標榜「免經驗輕鬆賺錢、高額薪資、保有高度抽成獎金」必定是詐騙，慎防待遇超高而內容相對輕鬆工作，更勿輕易向他人繳交證件、存摺等私密物品，避免成為詐欺共犯，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。