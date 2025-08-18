6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

▲安妮不僅事業成功，人生也邁入幸福新階段。（圖／翻攝Instagram@anniekknight，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲OnlyFans女星安妮（Annie Knight）因為在6小時內與583名男性發生關係而聲名大噪，她最近受訪時透露想要生小孩，若未來女兒也想要進入成人娛樂產業，也願意在特定條件下給予支持。

儘管安妮因為「6小時583人斬」的驚人紀錄爆紅，卻坦言絕不會主動鼓勵任何人踏入這個產業，但也不會加以阻止。她認為，一名成人影星的成功要件，就是必須真心熱愛這份工作，「如果是為了錢而做，那就是錯誤的理由。」

安妮與未婚夫已在黃金海岸（Gold Coast）購置房產，目前正在籌備婚禮，雖然患有子宮內膜異位症（endometriosis）但不太嚴重，因此未來也有生育計畫。

被問及如果未來的女兒想要投入成人娛樂產業，她表示，「如果我女兒有一天來找我說，『媽媽，這是我的天職，我知道我會做得很好，這就是我想做的事』，我會支持她。」

安妮直言，自己沒有立場否決，「真的要說的話，我是教導她如何保持安全的最佳人選。我會坐下來跟她詳細說明利弊得失」，包括外界評論與眼光、社群媒體被封鎖而失去唯一行銷管道的壓力，「我想要讓她知道她要面臨的是什麼。」