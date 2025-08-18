　
6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

▲▼6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光。（圖／翻攝Instagram@anniekknight）

▲安妮不僅事業成功，人生也邁入幸福新階段。（圖／翻攝Instagram@anniekknight，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲OnlyFans女星安妮（Annie Knight）因為在6小時內與583名男性發生關係而聲名大噪，她最近受訪時透露想要生小孩，若未來女兒也想要進入成人娛樂產業，也願意在特定條件下給予支持。

儘管安妮因為「6小時583人斬」的驚人紀錄爆紅，卻坦言絕不會主動鼓勵任何人踏入這個產業，但也不會加以阻止。她認為，一名成人影星的成功要件，就是必須真心熱愛這份工作，「如果是為了錢而做，那就是錯誤的理由。」

▲▼6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光。（圖／翻攝Instagram@anniekknight）

安妮與未婚夫已在黃金海岸（Gold Coast）購置房產，目前正在籌備婚禮，雖然患有子宮內膜異位症（endometriosis）但不太嚴重，因此未來也有生育計畫。

被問及如果未來的女兒想要投入成人娛樂產業，她表示，「如果我女兒有一天來找我說，『媽媽，這是我的天職，我知道我會做得很好，這就是我想做的事』，我會支持她。」

▲▼6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光。（圖／翻攝Instagram@anniekknight）

安妮直言，自己沒有立場否決，「真的要說的話，我是教導她如何保持安全的最佳人選。我會坐下來跟她詳細說明利弊得失」，包括外界評論與眼光、社群媒體被封鎖而失去唯一行銷管道的壓力，「我想要讓她知道她要面臨的是什麼。」

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元)

夏克立被爆婚內出軌「關鍵私密照曝光」

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

普丁同意美歐給烏「類北約」保護傘

白宮會談前夕　川普要澤倫斯基「接受2條件」

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

歐領袖陪澤訪美　美俄峰會後他們緊張了

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」

更多熱門

