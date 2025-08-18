　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抓鬼！率律師團揭常見賄選手法　范雲：選舉不乾淨非新竹選民要的

▲▼民進黨立委范雲今（18日）早偕同4位公民律師及罷免國民黨立委林思銘團體「新竹要光明罷免林思銘」代表，一同召開記者會，誓師「竹二挺公民抓鬼律師團」成立。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲今早偕同律師及罷團代表，誓師「竹二挺公民抓鬼律師團」成立。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

823罷免案投票進入最終倒數，民進黨立委范雲今（18日）早偕同4位公民律師及罷免國民黨立委林思銘團體「新竹要光明罷免林思銘」代表，一同召開記者會，誓師「竹二挺公民抓鬼律師團」成立。會上，4名律師說明賄選常見樣態與手法，並公布竹二「反賄抓鬼大隊」反賄選專線號碼03-550-5243。范雲強調，選舉不乾淨也不會是選民要的。

范雲指出，新竹縣第二選區罷免，是希望新竹在淘汰不適任立委後能迎向光明，選舉如果不乾淨，也不會是新竹人想要的。若有選民聽聞、目睹賄選行為，歡迎致電專線，會有人員進一步釐清，甚至協助告發。

關於反賄抓鬼，律師陳又新提出兩大關注重點，首先是家庭層面，地方選舉人脈網絡極為複雜，地方政治人物常靠關係網絡、人際交流爭取民眾支持，包括長青會、排舞、晨泳等表面看似單純的活動，但實際運作者、資金來源，就有可能跟藍營政治人物關係密切，需留意參與者是否在活動中接觸到特定政治人物、收到禮品或聽到相關致詞內容，這可能成為隱性賄選管道。

其次是投票當天的外部監票，陳又新說，因收受賄選者需「拿出成績」，可能有人在投票所外點人頭、催票或以電話提醒，這些異常舉動都值得民眾注意並蒐證。若能掌握具體證據，將有助檢調單位追查並揪出不法。

律師房彥輝則說，倒數5天關鍵時刻，罷團志工一路走來，除了遇到許多不理性干擾罷免的行為，更要慎防是否有影響民眾投票意志的行為，例如送禮、團體補助等手法，涉及投票行賄疑慮。

律師陳君瑋表示，林思銘在過去一年支持亂刪預算，通過違憲的擴權法案，林思銘身為法律人，卻無視法律的規定，所以該罷免。罷免投票如同選舉投票，投票常出現「假選民服務，真賄選」案例，如免費招待旅遊，贈送競選小物等情形，違反亂紀不勝枚舉。甚至還有派人在投票所盯場投票情形，726罷免投票，就出現趙少康惡意亮票事件，嚴重損害台灣民主。這次律師團站出來，就是要呼籲新竹縣選民一起勇於檢舉，一起監督823罷免順利進行。

律師許渝澤說明，選舉前後，若被罷免人或其關係人舉辦摸彩、抽獎餐會等活動，可能被認定為影響投票意向的賄選行為。提醒民眾提高警覺，注意看似普通的活動可能隱藏賄選風險，共同守護乾淨選舉環境與民主價值。

「撕除惡銘」罷團代表 Annie指出，這次竹二選區共有249個投開票所，而目前僅有23位志工，嚴重不足。距離823不到120小時，若有意願當竹二823外部監票志工，歡迎跟罷團或是民進黨新竹縣黨部報名登記。Annie也強力呼籲支持罷免的民眾，投完票不要走，可以加入外監志工一起監督，若發現可疑或爭議，馬上回報。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

