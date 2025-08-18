常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

▲研究指出，每週吃拉麵超過3次的人，死亡風險明顯上升。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

日式飲食向來給人清爽、健康的印象，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，根據日本山形大學醫學院最新公布的研究結果，過於頻繁攝取拉麵可能對健康造成不利影響。該研究顯示，每週食用拉麵3次以上者，其死亡風險出現「上升至1.52倍」的趨勢，提醒民眾「享受拉麵這種國民食品時，有必要注意攝取的頻率和食用方式」。

楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，這項由山形大學與縣立澤營養大學合作進行的大規模流行病學研究，針對6725名民眾的飲食行為與健康數據進行分析，探討拉麵攝取頻率與死亡率之間的關聯性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究發現，經常攝取拉麵，頻率為每週3次以上者，普遍伴隨高BMI、吸菸、飲酒、糖尿病與高血壓等健康風險因子。即便在排除上述背景條件進行統計分析後，該族群的死亡風險仍顯示出高於平均值的趨勢。

進一步的子群體分析指出，70歲以下民眾、經常飲酒者，以及習慣將拉麵湯汁飲用至半碗以上的族群，其死亡風險上升趨勢尤為明顯。

研究團隊指出，雖然拉麵是日本飲食文化的重要象徵，但頻繁攝取可能因高鹽分攝入而對身體健康造成潛在危害。韋恩呼籲民眾，在享受這項國民美食的同時，應謹慎控制攝取頻率與食用方式，特別注意湯頭的攝入量。

延伸閱讀

▸ 他上班最愛「滿身刺青客人」 一票行業員工狂讚：越大尾越客氣

▸ 他上政大東南亞泰文組被酸「外勞系」！畢業2出路曝光 網友讚：很吃香

▸ 原始連結