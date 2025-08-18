　
社會焦點

謝宜容的律師讓法界驚呆　劉繼蔚替康建4死案辯護認專業不足

劉繼蔚是近來相當受到矚目的律師。（圖／報系資料照）

▲劉繼蔚是近來相當受到矚目的律師。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

勞動部勞力發展署前北分署長謝宜容貪污案辯護律師劉繼蔚，日前與另位律師吳俊達偕同謝宜容在新北地院走公務通道遭外界質疑後，社群媒體傳出劉繼蔚替康建生技連殺4人被告李鴻淵在最高法院辯護時，竟具狀自承非法律本科系畢業，刑事法學及死刑辯護能力不足，最高法院則接住劉繼蔚的說法，並在撤銷發回李鴻淵死刑判決書中，發函要求法扶基金會彰化分會參酌，引起司法界和律師界關注。

司法界和律師界對於劉繼蔚在康建4死案出這招議論紛紛，有人在社群媒體PO出最高法院原判決，指劉繼蔚這招太厲害，不但自謙專業不足，連最高法院也如此認定，還為他發函法扶基金會，也有人認為劉的作法會讓他執業生涯留下汙點，也有法界人士指劉可能以退為進，希望最高法院撤銷發回，重新選任辯護人，最後目的達到了。也有網友留言說，要筆記下來、以後執業（律師）可用這招。

根據網路資料，律師劉繼蔚畢業自成功大學電機系及臺大電子所，曾與他在法律議題併肩作戰的前立委邱顯智曾受訪指出：劉繼蔚一開始為理工背景出身，大學與碩士皆是就讀電機系，最終旁聽法律系的課程後通過國家考試，獲取律師資格。

劉繼蔚近來對槓司法機關成功案例，首推向台灣高等檢察署申請提供「刑罰執行手冊」遭拒絕，劉改打行政訴訟勝訴，台北高等行政法院判決高檢署應讓劉以付費之方式拷貝2018年編印之刑罰執行手冊全文內容，還可上訴。

李鴻淵不滿康建董事長賴敏男及其女兒賴彥妤將他調離生產課，且他涉嫌對康建公司洪姓課長殺人未遂案時，賴敏男等人證詞對他不利更讓他引起殺機，2022年7月14日下午李鴻淵攜帶3把改造手槍、近200顆子彈及5副手銬闖入康建公司工寮，先持槍將園藝課長劉慶杉銬在座椅上後射殺，再槍殺賴敏男胞弟賴鋕、賴敏男的女兒賴彥妤、會計張嘉琦，賴敏男雖遭他連開2槍僥倖未死。

一、二審皆認為李男以行刑式槍殺4人，蓄意殺人、手段凶殘，已達到聯合國兩公約「情節最重大之罪」，有永世與社會隔絕，達到必需剝奪其生命權之必要，仍判處死刑、褫奪公權終身，併科35萬元罰金，上訴最高法院後，刑三庭認為二審沒有進行教化鑑定等，今年5月22日撤銷其3個死刑，發回更審。

不過刑三庭在判決書最後一段指出：本件辯護人劉繼蔚於其所提上訴補充理由㈢狀、補充理由㈤狀一再陳稱其雖經財團法人法律扶助基金會指派為原審及第三審辯護人，然其非法律本科系出身，除通過國家律師高考取得職業資格外，對於刑事法學之鑽研、貢獻，殊無尺寸之功，難認足以相應承擔辦理死刑案件辯護之能力等旨，是考量整體辯護效能，及為保障上訴人在審判程序上受適格律師協助之辯護倚賴合法權益，案經發回後，倘仍須由財團法人法律扶助基金會為上訴人指派辯護人，則應審慎衡量是否仍指派劉員擔任上訴人之辯護人。又本院已另檢附劉員相關辯護理由狀函請原指派之財團法人法律扶助基金會彰化分會參酌，附此敘明。

李鴻淵殺人案造成4死1傷，是否會判死刑確定外界都很關注。（圖／報系資料照）

▲李鴻淵殺人案造成4死1傷，是否會判死刑確定外界都很關注。（圖／中時報系資料照）

08/17 全台詐欺最新數據

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

