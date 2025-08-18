　
考上政大泰文組被酸「外勞系」！網曝畢業2出路：很吃香

有網友上政大東南亞語文學系泰文組被酸是外勞系。（圖／翻攝政大東南亞語文學系臉書）

▲有網友分享考上泰文組的分發通知，卻遭酸是「外勞系」。（圖／翻攝政大東南亞語文學系臉書）

圖文／CTWANT

國立政治大學東南亞語文學系去年將越文組、泰文組、印尼文組轉成東南亞語文學系，近日有網友稱自己考上東南亞語文學系泰文組，卻被網友酸是「外勞系」，引發網友熱烈討論，也有網友說其實畢業後可以外派或是考移民署。

原PO在Threads貼出分發結果通知訊息，表示他錄取政治大學東南亞語文學系泰文組，「雖然不是歷史系，但終於圓夢了。」貼文一出，有網友在底下酸，「是不是傻逼？」「念的是外勞系」。

也有網友理性表示，「針對東南亞語文學系泰文組的評論，會讓很多人覺得不舒服。希望大家都能夠尊重每一個語言，而不是根據該語言在哪個國家常講，而冠上刻板印象。」

此外，其他網友則認為，「25年前大學畢業，政大韓語系的分數也不高，但是現在韓國的娛樂潮流引領亞洲，誰知道未來會怎樣」、「台灣人的言論自由永遠少了『尊重』、「跟英文都一起學好，以後外派一個月薪水7、8萬。眼界在哪裡評論就在哪裡」、「畢業當仲介或泰台商企業任職」、「台灣在歧視泰國？」

也有人說，泰文組畢業從事工程師外派或考移民署很吃香，比歐美系外語還好找工作，一名網友指出，「我在英國商學院留學遇到的同學有滿多都是泰國人，而且看得出來身家都很不錯，雖然聊到泰國他們也是覺得泰國很窮，不過在很多創意產業上，我覺得他們還是比台灣先進的，像廣告、設計，上課時教授都曾經拿泰國的案例來講解，只能說站在哪個高度，你看到的就是什麼。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

