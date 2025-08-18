湊不到人？環團822反核晚會臨時喊卡：和上週末遊行合併

▲反核團體原定在公投前夕於北市中正區舉辦晚會，希望能夠藉此凝聚反核意識，未料卻疑似因人數不夠，緊急喊卡。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

核三重起公投本月23日即將登場，台灣環境保護聯盟等團體15日於立法院召開記者會，呼籲民眾在23日出門投下「不同意」票，拒絕讓老舊核電廠重啟，同時在上周末16日舉辦反核遊行，自台大校門口步行到立法院。據了解，然而反核團體原定在公投前夕於北市中正區舉辦晚會，希望能夠藉此凝聚反核意識，未料卻疑似因人數不夠，緊急喊卡。

核三重起公投即將登場，而核三廠所在的屏東縣同意與不同意陣營雙方也不斷舉辦晚會進行宣講，希望能藉此呼籲民眾出門投票。台灣環境保護聯盟等也積極宣導反核意識，於上周末16日於濟南路舉辦飯對核三重啟大遊行，自16日中午12時許至晚間22時，自羅斯福路四段、新生南路三段東南角出發後，直行至羅斯福三段、二段、一段，執行中山南路東側慢車道，右轉寄南路一段，最後執行至立法院群賢樓前。

不過據了解，環團積極宣揚反核理念，除16日所舉辦的遊行外，也預計在公投前夕，22日於濟南路上再次舉辦晚會宣講，卻疑似因無法動員人員到場，緊急喊卡，並指出與16日所舉辦的遊行並在一起就可以。

