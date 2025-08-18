抖腳≠漏財！醫揭「4身心警訊」：最後一種全家難逃

▲俗語說「男抖窮，女抖賤」，有些人有「抖腳」習慣。。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人一坐下來，就會忍不住開始抖腳。長輩常提醒這樣「沒禮貌」，民間甚至有「抖腳會漏財」的說法。不過胸腔暨重症醫師黃軒醫師指出，這個看似小動作，其實隱藏了身心的多種訊號。

胸腔暨重症醫師黃軒在部落格中表示，抖腳可能代表以下幾種情況：

一、焦慮與壓力的「排氣閥」

當人面臨焦慮或壓力時，大腦會啟動「戰或逃」反應，腎上腺素上升、心跳加快，導致能量過剩。若無法透過運動消耗，便容易表現在抖腳等小動作上。美國精神醫學期刊研究也指出，焦慮患者常透過重複動作舒緩情緒。

二、不寧腿症候群（Restless Legs Syndrome, RLS）

有些抖腳並非習慣，而是神經系統疾病。不寧腿症候群患者在休息或夜晚時，會強烈感到腿部需要活動，嚴重時甚至干擾睡眠，這時就應就醫，因為有時身體的小動作其實是求救訊號。

三、ADHD的專注策略

注意力不足過動症（ADHD）患者常透過抖腳、搖晃等小動作幫助自己專注。研究顯示，孩子在課堂中若能保持一定的身體動作，反而能提升學習表現。

四、遺傳因素

若家族中有人有「原發性顫抖症」，那家中其他人可能也會出現抖腳或抖手的傾向。這是一種動作控制的遺傳現象，可視為「小動作基因」的一部分，因此一家人都是會「家族抖腳隊」。

黃軒強調，大部分情況下，抖腳只是身體在釋放壓力，無需過度擔心。但若抖腳頻繁到影響睡眠、生活品質，甚至伴隨不適，建議尋求專業醫師協助。換句話說，抖腳並非全然不良習慣，而是身體在傳達訊號。有時候這個不起眼的小動作，正是身體對健康發出的「求救訊號」。

