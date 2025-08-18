首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

▲桃竹苗商圈簽署合作備忘錄。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市商圈產業聯合會17日於平鎮區忠貞新村文化園區舉辦年度盛會，以「白色派對音樂會」為主題，邀請桃園、新竹及苗栗三縣市商圈發展協會成員逾500人出席，並在經濟部商業發展署署長蘇文玲見証下，簽署「桃竹苗商圈聯盟合作備忘錄」，期互相學習、互相扶持，促進商圈發展。

推動此一活動的桃園市商圈產業聯合會總會長王根深指出，商圈協會長期以來舉辦活動，大多是在餐廳舉行，吃吃喝喝為主。但這一次，希望能夠帶來新的改變。商圈不只是聚餐的地方，更應該引領市場、引領流行，吸引更多年輕族群，而這場「白色派對音樂會」，不僅是桃園商圈第一次舉辦這樣的活動，放眼全國，應該也相當少見。

▲經濟部商業發展署署長蘇文玲見証（右三），桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄。（圖／記者楊淑媛攝）

受邀出席活動的商圈協會成員及各界人士，一起穿上象徵純潔、誠實、和平等意義的白色服裝，在皎潔的夜色和音樂+美食中，進行難忘的白色派對，並共同見證「桃竹苗商圈聯盟」的正式啟動。希望透過這樣的創新形式，把年輕族群吸引進來，讓更多人走進商圈，帶動人潮、錢潮。

▲2025白色派對音樂會。（圖／記者楊淑媛攝）

王根深強調，桃竹苗三地商圈在地緣、文化與產業上具高度互補性，成立聯盟不僅是跨區合作的重要突破，更是落實推動永續觀光的關鍵起點。

近年來，桃園的商圈越來越有特色，市府並推動一商圈一特色，現擔任桃園市商圈產業聯合會總會長王根深帶領的魅力金三角商圈，辦理「桃園龍岡米干節」有聲有色，112年並獲得交通部觀光署肯定，榮登國際級活動，成為台灣非常重要的國際級特色活動。