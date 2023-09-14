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與緬甸肝病基金會簽署MOU　桃園醫院致力推動醫療合作計畫

▲衛福部桃園醫院今天上午與緬甸肝病基金會簽署合作備忘錄，雙方將合作推動國際醫療合作計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部桃園醫院今天上午與緬甸肝病基金會簽署合作備忘錄，雙方將合作推動國際醫療合作計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為推動國際醫療合作，衛福部立桃園醫院今（14）日上午與緬甸肝病基金會簽署合作備忘錄並捐贈一部超聲波儀器，桃園醫院副院長王偉傑指出，院方致力於推動國際醫療合作計畫，多年來曾與海地、宏都拉斯、貝里斯、甘比亞、迦納及蒙古等國家建立了持久合作和交流關係，並成立台緬醫療計劃工作小組，將有效加強台灣與緬甸間的資訊交流與溝通管道，更能促進雙方醫療合作。

這項備忘錄簽署儀式今天上午在桃園醫院舉行，包括我駐緬甸代表處周中興大使、靈鷲山慈善基金會等單位見證完成，桃園醫院同時捐贈依據超聲波儀器，可讓70人施打3劑B肝疫苗，提升更多醫療資源與照顧當地居民。

▲衛福部桃園醫院今天上午與緬甸肝病基金會簽署合作備忘錄，並捐贈緬甸一套超聲波儀器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部桃園醫院今天上午與緬甸肝病基金會簽署合作備忘錄，並捐贈緬甸一套超聲波儀器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園醫院副院長王偉傑指出，院方致力於推動國際醫療合作計畫，多年來先後與海地、宏都拉斯、貝裡斯、甘比亞、迦納與蒙古等國家建立了持久合作和交流關係。去年九月還成立「台緬醫療計劃工作小組」，該小組加強台灣與緬甸之間醫療資訊交流與溝通管道，促進雙方醫療合作。

王偉傑強調，通過台灣捐贈醫療設備與疫苗，衛福部桃園醫院希望能夠加深台免雙方在醫療技術和經驗方面交流，有效降低緬甸傳染病傳播風險，提高緬甸的醫療能力，以照顧當地居民。這次合作可為緬甸提供更高品質的醫療服務，促進台緬之間的國際醫療合作，共同致力於為兩國國人創造更多福祉。

此外，台緬合作備忘錄簽署也預示著更多國際合作將在醫療技術和資源分享方面取得進展，並為全球公共衛生做出更大的貢獻。期待這次合作能夠為緬甸醫療領域帶來積極的變革，並在國際醫療社區中樹立更多的榜樣。

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