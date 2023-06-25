嘉大佐登妮絲產學合作　簽署合作備忘錄培育人才

▲嘉大與佐登妮絲簽署合作備忘錄培育人才促進在地產業繁榮 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學與佐登妮絲國際股份有限公司共同簽署合作備忘錄，由佐登妮絲集團陳玉倩行政長、陳春安總經理、呂梨萍所長及許惟寗經理出席，嘉大由林翰謙校長、生命科學院賴弘智院長、林芸薇主任秘書與產學營運及推廣處謝佳雯處長等教師同仁出席，共同見證簽約儀式，期待建立緊密合作關係，有助於雙方未來進行相關產學研究與創新開發。

▲ 嘉大校長林翰謙 。（圖／嘉義大學提供）

林翰謙校長表示，嘉大誠摯地邀請佐登妮絲國際股份有限公司加入產學合作平台，透過產學合作備忘錄的簽訂，推動在地化的合作理念，將有助於促進雙方在技術研發和人才培育方面的鏈結，同時縮短學術與實務之間的落差，並加強產業之間的緊密聯繫，共同開拓更具嘉義特色的發展機會。相信透過在地化的合作，能夠充分發揮嘉大與佐登妮絲國際的優勢，共同促進嘉義地區產業的成長與繁榮。

陳玉倩行政長表示，佐登妮絲自1989年成立，累積逾30年的品牌產品及展店經驗，秉持「誠實、信賴、永續經營」理念，邁向亞太最大生醫集團。去年10月佐登妮絲城堡在嘉義大林盛大開幕，於嘉義地區及旅遊業界掀起一股觀光旋風。佐登妮絲城堡為全臺灣第一座以「美」為主題的生技園區，除結合綠色智慧工廠、12大國際級實驗室，以及親子觀光城堡等多功能用途外，近期更取得臺灣及美國LEED綠建築黃金級認證，讓佐登妮絲集團躍上國際舞台、成為全球知名品牌。

未來在人才培育方面，佐登妮絲國際股份有限公司將提供嘉大師生參訪見習、學生實習及就業機會等，並且進行技術合作、共享圖書及貴重研究儀器資源等產學合作，參與嘉大在醫學美容服務、美容產品研發製造生產相關之研究開發。