嚇到不敢結婚！5星飯店贈送名牌包是「求婚基本」　韓人奢華標準曝

▲南韓年輕族群求婚相當注重儀式感。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內的貧富差距逐漸擴大，然而近年在社群平台盛行、體育明星與知名藝人的助長下，年輕族群對於「求婚」的儀式感也更加講究！韓媒分析學者研究，發現近年的千禧世代偏好於前往五星級飯店求婚，贈送給女方的定情物甚至是名牌包，平均結婚費用攀升至2億韓元（約新台幣432萬元）。

南韓結婚旺季約為每年的9到10月。為此，韓媒《韓聯社》從聖心女子大學消費者產業學系副教授梁秀珍（音譯）刊載在最新一期學術期刊〈消費者政策教育研究〉的論文進行研究，該篇研究以「千禧世代求婚文化中名牌象徵意義之研究」為標題，5星級飯店、名牌包已逐漸成為年輕族群求婚文化的主流。

▲南韓研究團隊在社群平台發現，年輕族群求婚時少不了5星級飯店、香奈兒名牌包。（圖／翻攝自Instagram）

研究團隊透過社群平台Instagram以關鍵字「求婚」（포로포즈）進行搜尋，並從當中分析去年9月1日至15日的128篇貼文，發現年輕族群進行結婚的場所，高達55篇貼文是飯店（42%），當中的38篇貼文更進一步透露飯店資訊，在19個飯店品牌中就有17個是5星級飯店，甚至還特別標註是位於首爾蠶室喜格尼爾酒店的99樓、93樓。

經查詢，便發現求婚地點是位於南韓國內最高層摩天大樓「樂天世界塔」，凸顯出求婚男性向被求婚之女性展現其頂級的社經地位。

研究團隊也發現，在貼文中用來求婚的轎車，幾乎都是BMW等知名奢華外籍車廠。另外，男方贈送給女方的訂婚禮物，名牌包出現的機率最高，在38則相關貼文中，「香奈兒」更是佔了19則，至於法國奢侈珠寶手錶與香水品牌「梵克雅寶」（Van Cleef & Arpels）的項鍊也佔了13則。

▲年輕族群前往「樂天世界塔」的5星級飯店求婚。（圖／VCG）

專家團隊分析，隨著社群平台（SNS）的盛行，助長青年族群追求奢華求婚的文化，以此向伴侶和社會展現傲人的社經地位，且這種現象已發產成結婚的必經套路，不僅超脫男性向女性求婚的傳統意義，更變質為追求奢華名牌的風潮。

南韓知名調查機構韓國Research針對「2025年結婚觀念調查」進行分析，發現在1000名接受調查的民眾當中，高達45%重視「求婚活動」，至於在18到29歲等未婚族群中，約有55%重視求婚，明顯高於30多歲（47%）、40多歲（39%）等其他年齡帶的族群。

報導指出，隨著年輕族群更加重視「奢華求婚」的儀式感，讓結婚所耗費的成本大為攀升，因為光是5星級飯店的客房就可能超過100萬韓元（約新台幣2.1萬元），若是要求業者以花束或氣球裝飾，成本更可能再耗費數十萬韓元，尤其再加上名牌包或項鍊、戒指、耳環等，所需費用更是驚人。

▲南韓平均結婚費用逐年增加。（圖／VCG）

韓亞金融研究所在「大韓民國金融消費者報告書2025」指出，最近3年以來完婚的新婚夫婦，其平均結婚費用達到2億韓元，至於已預訂婚期者的結婚預估費用則達2億3000萬韓元，平均每年增加1000萬韓元。

仁荷大學消費者學系教授李恩熙（音譯）表示擔憂，「在韓國，通常要有穩定的職場或具備某項能力和條件才敢結婚，這種現象已深植社會。然而，奢華的求婚文化對於那些放棄戀愛、結婚的族群而言，更可能加深了相對剝奪感。」